Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) объявила кандидатами социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валентинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов парламента Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "крестьян", премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата консерваторов - парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.
Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.
До объявления списка кандидатов, во вторник ГИК также констатировала, что Мазуронис, Пуйдокас и Путейкис набрали необходимые 20 000 подписей избирателей в свою поддержку.
ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 000 подписей.
Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.
Науседа: БелАЭС не должна полностью затемнять отношения Минска и Вильнюса (3)
Кандидат в президенты Литвы , экономист Гитанас...
Три кандидата в президенты Литвы не исключают компенсацию частного имущества евреев (4)
Три кандидата в президенты Литвы, лидирующие в...
ГИК Литвы: в президентских выборах в Литве будут участвовать 9 кандидатов (5)
В предстоящих президентских выборах в Литве будут...
Сквернялис снова "поддел" Грибаускайте: на этот раз из-за женщин в министерстве (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что в...
В Клайпеде будут дискутировать о вмешательстве в выборы: "Было, есть, будет?" (21)
Безопасности избирательной системы во всём мире в...
TOP новостей
Висагинский мебельный комбинат изнутри: работают роботы, но людей не увольняют (47)
На мебельном комбинате Visagino linijа слышен шум работающей...
Шимашюс меняет свою позицию: мэрия восстановит памятную доску генералу Ветре (2)
Вильнюсская мэрия восстановит памятную доску офицеру...
Сквернялис снова "поддел" Грибаускайте: на этот раз из-за женщин в министерстве (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что в...
Прокуратура просит задержать Шидлаускаса на 20 дней, Насырова – на 2 месяца (2)
Во вторник в рамках расследования дела о торговле...
ГИК Литвы: в президентских выборах в Литве будут участвовать 9 кандидатов (5)
В предстоящих президентских выборах в Литве будут...