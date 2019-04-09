В предстоящих президентских выборах в Литве будут участвовать девять кандидатов

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) объявила кандидатами социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валентинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов парламента Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "крестьян", премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата консерваторов - парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.

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Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

До объявления списка кандидатов, во вторник ГИК также констатировала, что Мазуронис, Пуйдокас и Путейкис набрали необходимые 20 000 подписей избирателей в свою поддержку.

ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 000 подписей.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

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