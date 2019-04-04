Главизбирком (ГИК) 4 апреля зарегистрировал 6 кандидатов в президенты Литвы. Документы еще троих – Валентинаса Мазурониса, Наглиса Путейкиса и Миндаугаса Пуйдокаса – еще проверяют. Их вопрос будет решен на следующем заседании комиссии.

Члены ГИК Вилюс Семешка, Андрюс Пуксас и Юрате Лебедевене представили результаты по 6 кандидатам.

После проверки данных, констатировали, что Витянис-Повилас Андрюкайтис набрал 27 229 действующих подписей. Часть подписей признали недействительными, поскольку среди них было несколько неграждан Литвы, введены неправильные фамилии, некоторые люди подписали дважды.

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ГИК признал, что Арвидас Юозайтис набрал 33 523 подписей. Недействительными признали 4018 подписей за этого кандидата

"Три подписи - неграждан Литвы, 1143 дублей, были случаи, когда были вписаны неверные фамилии", – сказал Семешка.

Гитанас Науседа представил ГИК 24 565 электронных подписей, поэтому ГИК подписи на бумаге проверять не стал.

"Только пять подписей признали недействительными. Это были подписи неграждан Литвы", – сказал Семешка.

Саулюс Сквернялис набрал 6641 электронную подпись, на бумаге – 30 466. 4783 подписи в ходе проверки признали недействительными. Всего признали действительными 33 002 подписи.

Ингрида Шимоните представила 40 450 электронных подписей, 9 были признаны недействительными, поскольку это были подписи неграждан Литвы.

Вальдемар Томашевский набрал 725 электронных подписей и 28 497 на бумаге. После проверки 3247 подписей признали недействительными.

"Ошибки те же, несколько подписей неграждан, плохо указаны фамилии или номер документа, дубли", – сказал Семешка.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

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