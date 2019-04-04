Члены ГИК Вилюс Семешка, Андрюс Пуксас и Юрате Лебедевене представили результаты по 6 кандидатам.

После проверки данных, констатировали, что Витянис-Повилас Андрюкайтис набрал 27 229 действующих подписей. Часть подписей признали недействительными, поскольку среди них было несколько неграждан Литвы, введены неправильные фамилии, некоторые люди подписали дважды.

ГИК признал, что Арвидас Юозайтис набрал 33 523 подписей. Недействительными признали 4018 подписей за этого кандидата

"Три подписи - неграждан Литвы, 1143 дублей, были случаи, когда были вписаны неверные фамилии", – сказал Семешка.

Гитанас Науседа представил ГИК 24 565 электронных подписей, поэтому ГИК подписи на бумаге проверять не стал.

"Только пять подписей признали недействительными. Это были подписи неграждан Литвы", – сказал Семешка.

Саулюс Сквернялис набрал 6641 электронную подпись, на бумаге – 30 466. 4783 подписи в ходе проверки признали недействительными. Всего признали действительными 33 002 подписи.

Ингрида Шимоните представила 40 450 электронных подписей, 9 были признаны недействительными, поскольку это были подписи неграждан Литвы.

Вальдемар Томашевский набрал 725 электронных подписей и 28 497 на бумаге. После проверки 3247 подписей признали недействительными.

"Ошибки те же, несколько подписей неграждан, плохо указаны фамилии или номер документа, дубли", – сказал Семешка.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.