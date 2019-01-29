Решение принято общим соглашением. Глава ГИК Лаура Матиошайтите также призвала политиков решить вопрос без сомнений на тот счет, что работа в самоуправлении несовместима со службой в составе Сил ополчения в составе ВС.
"Мы оставляем ополченцев в списках кандидатов и очень просим Сейм, Комитет по национальной безопасности и обороне, отдельных членов Сейма решить этот вопрос. Мы видим, что его следует решать, что в течение ряда лет многое изменилось", - сказала Л. Матиошайтите.
Дискуссии возникли после того, как ГИК получила разъяснение ВС, что право ополченцев баллотироваться на выборах должно быть ограничено.
В списках претендентов баллотироваться на выборах значится 73 человека, которые служат в Силах ополчения, один участвует в программе обучения младшего офицерского состава.
Директор Департамента права Министерства обороны Юдита Нагене во вторник сказала на заседании ГИК, что службу в рядах ополчения законы приравнивают к действительной военной службе.
По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами сейма и членами муниципальных советов.
"Напрашивается вывод, что на самом деле лицам, которые будут избраны членами Сейма или членами муниципальных советов, придется определяться, что предпочесть - путь политика или ополченца", - сказала она.
Муниципальные выборы в Литве пройдут 3 марта.
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