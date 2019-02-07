ГИК Литвы лишила правовой неприкосновенности Рачкаускаса и Тубиса

Лишить неприкосновенности Р. Рачкаускаса просила Панявежская окружная прокуратура, которая возглавляет расследование о коррупции в самоуправлении Панявежиса.
Р. Рачкаускас подозревается в торговле влиянием и злоупотреблениях служебным положением, с июня прошлого года он отстранен от должности мэра Панявежиса.
Служба спецрасследований (ССР) подозревает, что в самоуправлении Панявежиса давались незаконные распоряжения служащим администрации самоуправления с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы на конкурсных закупках.
С просьбой лишить правового иммунитета К. Тубиса тоже обратилась Панявежская окружная прокуратура. Мэр Аникщяйского района К. Тубис подозревается в торговле влиянием. Он отстранен от должности 29 января.
По данным правоохраны, в самоуправлении было договорено принять и были приняты взятки от некоторых представителей бизнеса. Преступное деяние могло быть совершено в декабре прошлого года и в начале этого года.
Согласно подозрениям, предпринимателям было обещано принять выгодные для них решения, воздействуя на госслужащих самоуправления с тем, чтобы они создали исключительные условия - например, относительно распоряжения земельным участком, поддержки развития бизнеса.
Р. Рачкаускас и К. Тубис отрицают подозрения.
Они баллотируются на предстоящих 3 марта прямых выборах мэров с возглавляемыми ими избирательными комитетами.
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