ГИК Литвы лишила правовой неприкосновенности Рачкаускаса и Тубиса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в четверг общим соглашением лишила правовой неприкосновенности баллотирующегося в мэры Панявежиса Ритиса Рачкаускаса и баллотирующегося в мэры Аникщяй Кястутиса Тубиса.
Kęstutis Tubis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Лишить неприкосновенности Р. Рачкаускаса просила Панявежская окружная прокуратура, которая возглавляет расследование о коррупции в самоуправлении Панявежиса.

Р. Рачкаускас подозревается в торговле влиянием и злоупотреблениях служебным положением, с июня прошлого года он отстранен от должности мэра Панявежиса.

Служба спецрасследований (ССР) подозревает, что в самоуправлении Панявежиса давались незаконные распоряжения служащим администрации самоуправления с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы на конкурсных закупках.

С просьбой лишить правового иммунитета К. Тубиса тоже обратилась Панявежская окружная прокуратура. Мэр Аникщяйского района К. Тубис подозревается в торговле влиянием. Он отстранен от должности 29 января.

По данным правоохраны, в самоуправлении было договорено принять и были приняты взятки от некоторых представителей бизнеса. Преступное деяние могло быть совершено в декабре прошлого года и в начале этого года.

Согласно подозрениям, предпринимателям было обещано принять выгодные для них решения, воздействуя на госслужащих самоуправления с тем, чтобы они создали исключительные условия - например, относительно распоряжения земельным участком, поддержки развития бизнеса.

Р. Рачкаускас и К. Тубис отрицают подозрения.

Они баллотируются на предстоящих 3 марта прямых выборах мэров с возглавляемыми ими избирательными комитетами.

Кандидат на муниципальных выборах без согласия ГИК не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован и пр.

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