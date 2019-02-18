Лишить иммунитета Штраупайте попросил Паневежский окружной суд. В суде рассматривают дело, в котором Штраупайте обвиняют в злоупотреблении положением и подделке документов.
кандидат консерваторов в Паневежисе Саткявичюс был лишен неприкосновенности по просьбе Литовского апелляционного суда. Саткявичюс был оправдан Вильнюсским окружным судом в деле Литовской федерации баскетбола, однако прокуратура обжаловала это решение.
Мачюлайтиса лишили неприкосновенности по просьбе полиции. Мачюлайтиса подозревают в уничтожении имущества.
По закону, кандидаты получают правовой иммунитет, поэтому без разрешения ГИК их не могут привлекать к ответственности, арестовать или иным способом ограничить свободу.
Муниципальные выборы в Литве состоят 3 марта.
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