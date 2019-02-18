Главизбирком (ГИК) 18 февраля лишил неприкосновенности троих кандидатов в мэры: мэра Висагинаса Дали Штраупайте, члена паневежского горсовета Виталиюса Саткявичюса и кандидата в мэры Юрбаркаса Альгирдаса Мачюлайтиса.
Dalia Štraupaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Лишить иммунитета Штраупайте попросил Паневежский окружной суд. В суде рассматривают дело, в котором Штраупайте обвиняют в злоупотреблении положением и подделке документов.

кандидат консерваторов в Паневежисе Саткявичюс был лишен неприкосновенности по просьбе Литовского апелляционного суда. Саткявичюс был оправдан Вильнюсским окружным судом в деле Литовской федерации баскетбола, однако прокуратура обжаловала это решение.

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Мачюлайтиса лишили неприкосновенности по просьбе полиции. Мачюлайтиса подозревают в уничтожении имущества.

По закону, кандидаты получают правовой иммунитет, поэтому без разрешения ГИК их не могут привлекать к ответственности, арестовать или иным способом ограничить свободу.

Муниципальные выборы в Литве состоят 3 марта.

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