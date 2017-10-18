Рабочая группа Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы предлагает признать Движение либералов виновным в грубом нарушении закона о финансировании предвыборных кампаний, подтвердила BNS глава ГИК Лаура Матйошайтите.
Liberalų sąjūdžio susirinkimas
© Mantas Jokubauskas

"Рабочая группа, ознакомившись с данными досудебного расследования и получив дополнительные материалы из партии, других лиц, выдвигает предложение признать расходами на политическую компанию Либерального движения 2016 года расходы на проведение учебного мероприятия общественного учреждения "Институт прикладной политики", состоявшегося 16-24 января 2016 года", - подтвердила глава комиссии.

По словам Л. Матйошайтите, рабочая группа также предлагает признать организованное Институтом прикладной политики учебное мероприятие неденежным пожертвованием, а само нарушение - грубым, однако отмечает, что окончательное решение будет принято всей комиссией на голосовании. Заседание ГИК состоится в четверг.

Госдотации - основной источник финансирования партий, после введенного несколько лет назад запрета на финансирование партий юридическими лицами. В этом году в целом Движению либералов намечено выделить дотацию почти в 700 тыс. евро, первая часть за первое полугодие - 395 тыс. евро - уже выплачена. Вторую часть дотации ГИК должен выделить до середины ноября.

Генпрокуратура несколько недель назад сообщила о подозрениях в политической коррупции в отношении двух представленных в парламенте партий - Движения либералов и Партии труда.

Тогда прокуратура также передала материалы досудебного расследования о возможно незаконном финансировании политической кампании Движения либералов 2016 года.

Либералы отметают подозрения правоохранительных органов и называют их интерпретациями, отрицают свою вину.

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