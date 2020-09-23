ГИБАЭ призывает остановить подключение БелЭАС до решения проблем с безопасностью станции

"Инспекция считает, что остановка работ по запуску первого блока БелАЭС до разрешения проблем безопасности, выявленных специалистами ENSREG и другими международными экспертами, и пока не завершился проводимый ENSREG надзор за осуществлением национального плана действий по реализации результатов стресс-тестов, было бы демонстрацией твердого лидерства в атомной безопасности и соблюдения принципа: безопасность - прежде всего", – сообщила инспекция.

Инспекция продолжает ждать ответов на посланные ранее Беларуси запросы – в них поднимаются вопросы безопасности станции, связанные с выбором и оценкой площадки для строительства, сейсмоустойчивости АЭС и устойчивости в случае катастрофы большого самолета, реализации рекомендаций стресс-тестов, проблемы, связанные с прочими вопросами безопасности.

ГИБАЭ еще раз отметила, что важно как можно быстрее реализовать все указанные раннее меры по повышению безопасности. ГИБАЭ обратилась в Министерство экстремальных ситуаций Беларуси и надеется в будущем своевременно получать всю важную информацию, связанную с деятельностью БелАЭС.

Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отметает критику.