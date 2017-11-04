"Нам предложили заплатить за якобы полученную выгоду 45 000 евро и тогда мы не лишились бы госдотации в 400 000 евро", – сказал Гентвилас.

Он не указал, кто это предлагал сделать.

"Казалось бы, предложение заманчивое – мы платим, признавая, что получили выгоду, значит, мы виноваты, платим 45 000 евро и нас не лишают дотации", – сказал Гентвилас.

По его словам, предложение отклонили, чтобы это потом не использовали против партии в уголовном деле.

"Ситуация неординарная, поскольку еще есть уголовное дело. В уголовном деле сказали бы: Движение либералов признало свою вину и заплатило за полученную выгоду", – сказал Гентвилас.

Он информировал в субботу членов совета, что в ноябре должно закончиться расследование, связанное с ДЛ, тогда можно будет ознакомиться с материалами. В деле, по словам Гентвиласа, 100 томов.

"Я думаю, с нашими эпизодами там связано немного. Надеемся, что в начале следующего года начнется суд, который откроет секретные архивы, как с Ли Харви Освальдом, и мы узнаем, кто и что наговорил от нашего имени и чего наобещал", – сказал ВРИО главы ДЛ.

"Правоохрана указала, что вина юридического лица появилась по вине физического лица. Это отношение для нас очень важно – кто нами манипулировал, кто за нас говорил, не имея такого права и полномочий. Это выяснится во время процесса", – сказал он.

Гентвилас сказал, что не видит никакой реальной вины партии в деле о политической коррупции.

Несколько недель назад Главизбирком признал грубым нарушением закона о финансировании курсы, которые провел Институт прикладной политики бывшего члена ДЛ Шарунаса Густайниса. ГИК признал эти курсы стоимостью 45 000 евро нефинансовым пожертвованием.

Закон запрещает партиям принимать пожертвования от юридических лиц. ГИК в наказание лишил партию дотации за полгода - это около 395 000 евро. Гентвилас заявил, что решение ГИК будет оспорено в суде.

ДЛ как юридическому лицу в сентябре были предъявлены обвинения в торговле влиянием и взяточничестве.

Служба спецрасследований считает, что ДЛ получило выгоду от незаконной деятельности бывшего главы Элигиюса Масюлиса и члена правления партии Густайниса.

Подозревают, что Масюлис ради партии и в ее интересах взял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курляндскиса взятку в размере 106 000 евро в обмен на решения выгодные для концерна.

Подозревают также, что Густайнис, действуя ради интересов партии, взял в пользу партии у Курляндскиса взятку в размере 8700 евро, которая была дана якобы как помощь ПУ в виде организации курсов для членов партии.