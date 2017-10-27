"Сегодня преобладающим мнение было, что эту партию обвиняют, эта партия и должна выстоять", - заявил журналистам Э. Гентвилас после трехчасового заседания правления.

Он отметил, что иное поведение может расцениваться как уклонение от ответственности.

Однако правление партии решило не формализовать свою позицию голосованием, поэтому совету достанутся оба возможных сценария - как сохранение партии, так и создание новой организации.

Правление, в которое входят более 20 членов партии, собралось на закрытое заседание через несколько часов после оглашения решения Главной избирательной комиссии (ГИК) о лишении партии из-за нарушений полугодовой дотации почти в 400 тыс. евро.

На минувшей неделе ГИК признала неденежным пожертвованием юридического лица учебные курсы для членов партии, которые провел учрежденный бывшим партийцем Шарунасом Густайнисом Институт прикладной политики. Законы запрещают партиям принимать пожертвования от юридических лиц.

В сентябре партии были предъявлены подозрения в деле о политической коррупции. По данным Службы спецрасследований, партия получила выгоду от незаконной деятельности бывшего тогда председателем партии Элигиюса Масюлиса и Ш. Густайниса.

Во фракции Движения либералов в Сейме 14 депутатов.