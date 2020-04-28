Глава Альянса подчеркнул, что эта попытка злоумышленников была безрезультатной, а НАТО конкретными шагами демонстрирует твердость своих обязательств в Литве.
"Это письмо – полная фальшивка. Оно показывает, что некоторые государства и прочие деятели пытаются использовать кризис с коронавирусом COVID-19 для распространения дезинформации, создания замешательства и для того, чтобы навредить решительности и единству союзников НАТО", – заявил Й. Столтенберг на видео-конференции, отвечая на вопрос BNS.
"Им не удалось, поскольку, прежде всего, было явно показано, что это письмо – подделка. Во-вторых, мы видели, что союзники НАТО сохраняют обязательства, едины и помогают друг другу в кризисе с коронавирусом. Обязательства НАТО перед Литвой, боевыми группами в Балтийских странах тверды, как скала", – отметил генеральный секретарь.
Так Й. Столтенберг комментировал состоявшуюся на минувшей неделе информационную атаку, когда министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Й. Столтенберг комментировал инцидент в понедельник вечером на видео-конференции с журналистами из стран Балтийского региона.
Он не назвал, кто ответственен за конкретные дезинформационные кампании, но одновременно подчеркнул, что официальные лица России и Китая публично пытаются принизить единство НАТО, публикуя ложную информацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: первые авиарейсы возможны 10-15 мая (1)
29 апреля правительство Литвы будет обсуждать вопрос...
Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства, но им не удалось (40)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
Житель Литвы купил более экологичный автомобиль, но не получил ни денег, ни компенсацию (14)
Правительство Литвы призывает жителей отказаться от...
Как самая красивая в своей деревне девушка оказалась на вокзале: виноват карантин (64)
Ее зовут Карина. Проходящие мимо люди часто называют ее...
Наплыв клиентов в салоны красоты не прекращается (25)
Специалисты говорят, что поток клиентов, желающих...