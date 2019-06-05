Такое решение принято после оценки данных, собранных во время досудебного расследования о злоупотреблениях, обманном ведении бухгалтерского учета, торговле влиянием, подлоге документов и подкупе, сообщила Генпрокуратура.

"Данные, которыми располагают правоохранители, позволяют обоснованно полагать, что член Сейма Гражулис в период с мая 2015 года до февраля 2017 года, действуя в интересах одного ЗАО (Judex – BNS) с целью получения имущественной выгоды, вероятно, злоупотреблял служебным положением члена Сейма, в результате чего государство понесло большой урон", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, дать показания в качестве специального свидетеля Гражулис отказался.

Также во вторник прокурор прекратил расследование в части о злоупотреблениях бывшего директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Йонаса Милюса и о подлоге документов, "поскольку в его действиях не было установлено признаков преступного деяния".

По мнению прокурора, после получения ответов из России и других данных установлено, что данные российского ветеринарного ведомства и данные других документов совпадают с данными, указанными в документах соответствующих ведомств Литвы.

Это опровергло первоначальные подозрения в подлоге документов.

По оценке прокурора, расследование в части о злоупотреблениях Милюса следует прекратить, так как не были получены данные о причиненном его действиями большом ущербе, который должен быть констатирован при предъявлении подозрения в совершении этого преступного деяния.

В продолжающемся сейчас досудебном расследовании подозрения предъявлены одному лицу - бывшему гендиректору ЗАО.

Ранее сообщалось, что Гражулис мог стремиться повлиять на ГПВС с тем, чтобы она не наказывала за нарушения каунасскую компанию по производству замороженных продуктов Judex.

Как сообщала Служба специальных расследований Литвы (ССР), имеющиеся данные позволяют подозревать, что руководство компании по производству продуктов питания Judex старалось, чтобы компания избежала взысканий за нарушения охраны труда, упаковки, маркировки продукции, санитарно-гигиенических норм, и добивалось своих незаконных целей посредством подкупа ответственных специалистов или лиц, имеющих возможность повлиять на таких специалистов, должностных лиц.

Ранее член Сейма был опрошен в качестве спецсвидетеля, и тогда признал, что просил уволенного в настоящее время главу ГПВС помочь по поводу Judex.

И все же он утверждал, что делал это с целью помочь литовскому бизнесу, а не из-за своих вероятных связей с этой компанией.

Расследование было начато в 2016 году, когда в продукции Judex были обнаружены вредные вещества.

Просьбу генпрокурора лишить иммунитета Гражулис называет политическим преследованием

Парламентарий Пятрас Гражулис называет политическим преследованием просьбу генерального прокурора лишить его депутатской неприкосновенности в деле Judex.

"Политическое дело, выборы приближаются, самое время. Да, это политическое основание, только так я считаю", - сказал BNS во вторник сам Гражулис.

"Если бы я чувствовал себя виновным, я бы просил Сейм лишить меня иммунитета, но сегодня я вижу, что это политическое преследование", - сказал Гражулис.