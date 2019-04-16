Генеральная прокуратура Литвы обжалует вынесенный Вильнюсским окружным судом (ВОС) приговор в деле 13 января и утверждает, что наказания для осужденных, с учетом совершенных преступлений, были слишком мягкими.
"Прокуроры, рассмотревшие изложенные в приговоре ВОС от 27 марта мотивы, с ними не согласны и считают, что суд назначил слишком мягкие наказания, ненадлежащим образом применил положения Уголовного кодекса (УК) и ненадлежащим образом разрешил гражданский иск", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По мнению прокуроров, при назначении наказаний семи осужденным судейская коллегия не приняла во внимание их роль при совершении преступлений против человечности и военных преступлений.
Прокуроры не согласны и с решением суда назначить некоторым осужденным за преступления против человечности и военные преступления сроки меньше предусмотренных законодательством минимальных сроков лишения свободы, с использованием исключения, оговоренного в части 3 статьи 54 УК. Оно предусматривает, что суд "может мотивированно назначить более мягкое наказание", если "назначение предусмотренного в санкции статьи наказания будет явственно противоречить принципу справедливости".
Как считают прокуроры, суд в этом деле ненадлежащим образом разрешил и вопрос с гражданским иском. Суд указал, что вопрос с иском в этом деле не может решаться, потому что "в этом деле обвинения в уничтожении и/или порче имущества, а также в хищении имущества из захваченных помещений обвиняемым не предъявлены".
Как сообщает прокуратура, гражданский иск был предъявлен не относительно уничтожения или порчи имущества, как указал в приговоре суд, а "относительно незаконных действий военных и вызванных ими последствий - убийств людей, причинения тяжкого вреда здоровью".
В результате этого государство платило компенсации членам семей погибших, защитникам свободы.
Вынесенным 27 марта ВОС приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.
Среди осужденных - 94-хлетний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, суд приговорил его заочно к 10 годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов приговорен к 12 годам лишения свободы.
Большинство обвиняемых осуждено заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать.
Апелляционный суд информировал, что на сегодняшний день получено около сорока апелляционных жалоб, их подали осужденные, их адвокаты, потерпевшие.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
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