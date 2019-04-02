Он сказал, что обсудил это с главнокомандующим армией Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом.

"Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство - таким образом, для наших планов границы не существует - нет границы (при проведении) учений или военных операций", - сказал в интервью BNS во вторник глава Генерального штаба армии Польши.

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"Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.

В марте прошлого года Польша объявила, что приобретет американские противоракетные комплексы большой дальности Patriot за 4,17 млрд евро.

Первые комплексы должны быть доставлены в Польшу в 2022 году, остальные - в 2024 году.

Интеграция Польшей комплексов Patriot в ПВО Литвы позволит закрыть одну из самых больших брешей в обороне страны.

Сама Литва не в состоянии купить противоракетные комплексы большой дальности, но располагает комплексами малой дальности и сейчас покупает комплексы средней дальности.

По словам Р. Анджейчака, конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты.

"Есть вопрос о системах управления миссиями - как поддерживать оперативную связь, а также относительно национальных положений, потому что воздушное пространство должно управляться надлежащим образом, эффективно и безопасно", - сказал офицер.

"И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы", - сказал он.

Литва и Польша в феврале договорились о создании безопасной связи, предназначенной для обмены данными радаров.

Защищать "Сувалский коридор" будут совместно

Литва и Польша также договорились причислить по одной бригаде к действующему в городе Эльблонг Штабу Северо-Восточной дивизии с целью защиты "Сувалкского коридора".

Это значит, что в случае кризиса по меньшей мере две бригады будут ответственными за оборону стратегически важной небольшой территории на границе Литвы и Польши, а командование ими осуществлял бы упомянутый штаб.

"У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб (...), и теперь мы хотим дать им настоящих солдат", - сказал главком ВС Польши.

"Мы также обсуждаем это с другими странами, хотели бы они быть частью этой команды", - отметил офицер.

"Сувалкский коридор" - это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Белaрусью.

В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше до стран Балтии.

Главком ВС Польши сказал, что обсудил с Й. В. Жукасом возможности для военных обеих стран отрабатывать "максимально комплексные и сложные сценарии", потому что в случае кризиса времени для подготовки не будет.

"Если они будут тренироваться ежедневно, то будут знать друг друга и согласуют свои системы, будет достигнуто желаемое время активизации ВС и аспект сдерживания", - сказал Р. Анджейчак.

По его словам, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области.

"Растущая численность воинских подразделений, модернизация в Калининградской области - это символы очень агрессивных действий русских", - сказал генерал.

Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.