"То, что Гайжаускас продолжает скрывать, что он на самом деле сказал оператору 1808, хотя сам больше чем неделю назад обещал предать огласке запись, вызывает сомнения в связи с содержимым диалога. Не было ли так, что оператору сказали одно, а обществу говорят другое?", – сказал Кащюнас.

Армонайте сказала, что Гайжаускас ведет себя как "неприкасаемый" и демонстрирует, что в силу занимаемого поста и имеющихся связей может не соблюдать порядок, который распространяется на всех.

"Сейчас все жители Литвы соблюдают карантин, кому надо - требования изоляции, некоторые заболели, иные лишились работы. Между тем Гайжаускас не только сам демонстрирует неуважение к действующему порядку и не соблюдает его, но о бросает тень на своего коллегу министра здравоохранения Аурелиюса Веригу, который после истории Гайжаускаса поменял порядок взятия образцов, правила изоляции, порядок работы мобильных пунктов и даже описание COVID-19. Это уже требует ответа не только от Гайжаускаса, но и объяснений самого министра", – сказала Армонайте.

Не исключено, что будет рассмотре вопрос, может ли Гайжаускас занимать пост главы ПКНБО.

По словам депутатов, важно до конца выяснить поведение Гайжаускаса, поскольку он не только мог сдать анализы, не имея никаких оснований для этого, но и получить услугу тогда, когда ее не получили действительно нуждающиеся. Депутаты видят в этом создание во время эпидемии привилегий с душком советского периода для представителей власти

"Если по-прежнему не будет убедительных ответов, мы поднимем вопрос политической ответственности Гайжаускаса и вопрос его пригодности для занимаемой должности", – сказал Кащюнас.

Портал Delfi писал, что Гайжаускас мог нарушить правила карантина, поскольку после анализа на коронавирус не соблюдал 14-дневную изоляцию.