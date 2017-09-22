Гайлюс уходит с поста главы парламентской антикоррупционной комиссии

"Секретариат Движения либералов информировал, что Служба спецрасследований намерена предъявить обвинения партии как юридическому лицу в связи с возможно незаконными действиями бывшего руководства партии. Несмотря на то, что в то время я не был в числе руководства партии (я стал членом ДЛ осенью 2015 г), а все подозреваемые сейчас не являются членами партии, 22 сентября я обратился к членам Антикоррупционной комиссии с просьбой о переизбрании руководителя", – сказал BNS Гайлюс.
Депутат также инициировал внеочередное заседание совета ДЛ, "на котором ответственно проанализируют сложившуюся ситуацию и решат вопрос дальнейшей деятельности партии".
Гайлюс еще летом сказал, что если партии будут предъявлены обвинения, он покинет пост главы Антикоррупционной комиссии.
В одном из крупнейших дел о политической коррупции литовская правоохрана предъявляет подозрения двум парламентским партиям - Движению либералов (ДЛ) и Партии труда (ПТ).
То, что они информированы о подозрениях, в пятницу подтвердили BNS глава фракции ЛД в сейме Эугениюс Гентвилас и временный председатель ПТ Шарунас Бирутис.
По данным BNS, этим партиям как юридическим лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и взяточничестве.
Правоохранительные органы сейчас вносят уточнения в окончательные формулировки подозрений в продолжающемся чуть больше года расследовании, в котором в подкупе и торговле влиянием подозревается вице-президент концерна MG Baltic, директор медийных компаний MG Baltic Media и Alfa Media Раймондас Курлянскис, а во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении подозревается экс-лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис.
Бывший либерал, член Сейма Гинтарас Степонавичюс в этом расследовании подозревается в злоупотреблениях, экс-либерал и экс-парламентарий, бывший член Вильнюсского горсовета Шарунас Густайнис подозревается во взяточничестве, один из бывших лидеров ПТ, экс-парламентарий Витаутас Гапшис подозревается во взяточничестве и торговле влиянием.
В феврале этого года подозрения в подкупе и торговле влиянием были предъявлены и контролирующему 80 предприятий концерну MG Baltic как юридическому лицу.
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