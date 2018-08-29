Председатель партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, предлагая увековечить в столице Литвы память американского сенатора Джона Маккейна, назвав его именем какое-либо общественное пространство в городе.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сенатор Маккейн, скончавшийся от тяжелой болезни был исключительным человеком, отважным воином и мудрым политиком. Его жизнь и политическая деятельность - это вдохновляющий пример служения своей стране, неподчинения мощи и диктатуре власти, смелости и веры в универсальные ценности и идеалы. Его политический вклад в освобождение стран Балтии от советской диктатуры и безопасность - выдающийся, а заслуги перед Литвой всеми признаны и отмечены рядом государственных наград Литвы", - отметил в обращении Ландсбергис.

Он призвал мэра взять на себя инициативу и искать возможность увековечивания память о Маккейне в столице Литвы.

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