"Сенатор Маккейн, скончавшийся от тяжелой болезни был исключительным человеком, отважным воином и мудрым политиком. Его жизнь и политическая деятельность - это вдохновляющий пример служения своей стране, неподчинения мощи и диктатуре власти, смелости и веры в универсальные ценности и идеалы. Его политический вклад в освобождение стран Балтии от советской диктатуры и безопасность - выдающийся, а заслуги перед Литвой всеми признаны и отмечены рядом государственных наград Литвы", - отметил в обращении Ландсбергис.

Он призвал мэра взять на себя инициативу и искать возможность увековечивания память о Маккейне в столице Литвы.