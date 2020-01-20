Президент Франции Эммануэль Макрон укрепит доверие литовцев, если отклонит приглашение России прибыть на торжества по случаю окончания Второй мировой войны в Москве, заявил французский аналитик Николя Тензер.
Vladimiras Putinas, Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

В интервью агентству BNS эксперт по политике безопасности сказал, что наблюдать за военным парадом 9 мая в Москве было бы ошибкой, с учетом незаконных военных интервенций Владимира Путин в Сирии и Украине, его попыток исказить историю.

"Я думаю, что Э. Макрон настоящий союзник, но я бы предложил Э. Макрону доказать это конкретными действиями", – утверждает Н. тензер.

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"Прежде всего, изменить то, как он говорит о России. Он все еще планирует отправиться в Москву для участия в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны 9 мая. Я думаю, что это очень опасно не только из-за попыток России переписать историю в вопросе Пакта Молотова-Риббентропа, но и потому что некоторые участники военного парада могут быть запачканы кровью в Украине и Сирии. В. Путин также может предложить Э. Макрону Георгиевскую ленточку, а это уже стало символом российского национализма и даже ревизионизма", – отметил он.

Н. Тензер также предлагает Э. Макрону назначить специального посланника по делам в Восточной и Центральной Европе и недвусмысленно высказаться по вопросу значения НАТО, ведь у европейцев как минимум еще несколько десятилетий не будет достаточно мощностей, чтобы самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

"Э. Макрон должен более твердо заверить в том, что сейчас НАТО совершенно необходим. Мы можем говорить о Европейской стратегической автономии, но мы не создадим ее быстрее, чем через 20 ил 25 лет, а Евросоюз не может предоставить таких гарантий, какие предлагает Пятая статья договора НАТО", – утверждает аналитик.

"В третьих, он должен назначить специального посланника в странах Центральной и Восточной Европы, который был бы подотчетным самому президенту. Это бы показало этим странам искреннюю заботу – и, возможно, даже не только входящим в ЕС странам Балтии, Польше и Словакии, но и таким государствам, как Украина, Грузия, Сербия, Македония или Молдавия", – сказал Н. Тензер.

Н. Тензер преподает в престижном Парижском институте политических исследований, возглавляет исследовательский центр CERAP (Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique) и является редактором журнала Le Banquet. В Литве он принимал участие в традиционной "Снежной встрече" экспертов в сфере обороны и безопасности.

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