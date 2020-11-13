Такое решение в пятницу приняла заседавшая в Сейме фракция ЛСКЗ, подтвердила BNS пресс-секретарь "крестьян" Даля Венцявичене.
В вице-председатели фракции предлагается кандидатура заместителя главы партии Аушрине Норкене.
На последних парламентских выборах правящий Союз крестьян и зеленых ("крестьян") получил 32 мандата. В Сейме нового созыва они будут крупнейшей оппозиционной фракцией.
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