С начала срока полномочий фракцию "крестьян" покинули 6 депутатов. После истории с Гретой Килдишене в Смешанную фракцию ушел Бронюс Матялис.
В 2017 г. фракцию покинула Довиле Шакалене, которая заявила, что разочарована тем, что в сфере прав человека не воплощают в жизнь обещанное перед выборами. Она ушла во фракцию либералов, а потом из нее перешла к социал-демократам.
После того как парламент отказался расследовать вопрос сельского хозяйства, фракцию "крестьян" покинул Повилас Урбшис (ушел в Смешанную фракцию).
После конфликта с Рамунасом Карбаускисом фракцию покинул Юстас Джюгялис, которого планировали исключить из фракции. Карбаускис тогда сказал, что предлагал исключить Джюгялиса за то, что он хотел увести из фракции 20 человек.
Джюгялис назвал Карбаускиса патологическим лжецом, однако потом извинился и уточнил, что он "иногда лжет". Уходя из фракции, сам Джюгялис сказал, что ему с фракцией не по пути, поскольку ей руководит человек с диктаторскими склонностями.
На этой неделе из фракции исключили Миндаугаса Пуйдокаса. Покинул фракцию и Наглис Путейкис. Оба они намерены участвовать в президентских выборах.
После того как фракцию покинул Мартинелис, в ней остался 51 член.
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