Такое решение в пятницу приняла заседавшая в Сейме фракция ЛСКЗ, подтвердила BNS пресс-секретарь "аграриев" Даля Венцявичене.

В вице-председатели фракции предлагается кандидатура заместителя главы партии Аушрине Норкене.

На последних парламентских выборах правящий Союз "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") получил 32 мандата. В Сейме нового созыва они будут крупнейшей оппозиционной фракцией.