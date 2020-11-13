aA
В Сейме нового созыва фракцию партии Литовский Союз "крестьян" и "зеленых" ("аграриев", ЛСКЗ) возглавит его председатель Рамунас Карбаускис.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Такое решение в пятницу приняла заседавшая в Сейме фракция ЛСКЗ, подтвердила BNS пресс-секретарь "аграриев" Даля Венцявичене.

В вице-председатели фракции предлагается кандидатура заместителя главы партии Аушрине Норкене.

На последних парламентских выборах правящий Союз "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") получил 32 мандата. В Сейме нового созыва они будут крупнейшей оппозиционной фракцией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Карбаускис: в договоре правых не говорится о том, какой будет Литва (13)

Из подписанного в понедельник соглашения правых партий...

Карбаускис признал поражение на парламентских выборах (18)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

TOP новостей

Президент Литвы парламенту: вся страна горит красным огнем из-за пандемии (134)

13 ноября парламент Литвы нового созыва собрался на...

За сутки выявлено 2066 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли (20)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случая...

Представителям среднего класса в Литве сложно отправиться в путешествие, важны не только доходы (52)

Несмотря на пандемию, результаты исследования...

ГСРЭ: литовские потребители уже заплатили за электроэнергию с БелЭАС на прошлой неделе

Литовские потребители уже заплатили за электроэнергию,...

Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты (72)

Литовская полиция уже больше года пользуется...

|Maža didelių žinių kaina