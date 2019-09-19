Фракция "Во благо Литвы" пообещала поддержку правительству Сквернялиса

В подписанном в четверг в Cейме документе четыре парламентские фракции договорились консультироваться по всем актуальным вопросам деятельности Cейма и искать совместные решения, готовить и поддерживать совместные проекты законов и других правовых актов.
Фракции также декларировали поддержку программе правительства во главе с премьером Саулюсом Сквернялисом и "позитивным переменам в разных областях жизни общества".
К этому соглашения прилагается документ "О конкретных действиях". В нем содержится перечень конкретных работ, о которых ранее договорились четыре партии.
Соглашение в четверг подписали глава фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, глава фракции Литовской социал-демократической трудовой фракции (ЛСДТП) Римантас Синкявичюс, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ванда Кравчёнок и лидер фракции "Во благо Литвы" Витаутас Камблявичюс.
Это соглашение позволило правящей коалиции восстановить большинство в Сейме.
У четырех фракций в парламенте теперь 75 голосов. Правящее большинство еще поддерживают не входящий на в какую фракции по Уставу Сейма председатель парламента, несколько парламентариев из Смешанной группы членов Сейма.
Во фракции "Во благо Литвы" состоит семь парламентариев, она образовалась на месте бывшей фракции партии "Порядок и справедливость". В нее не входит только лидер ПС, вице-спикер Сейма Ремигиюс Жемайтайтис.
Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ -СХС.
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