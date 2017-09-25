Это можно назвать действиями против принятого в выходные советом соцдемов решения об уходе из правящей коалиции.
"Фракция, руководствуясь уставом парламента, заключает коалицию с фракцией "крестьян" для совместной деятельности. 10 членов подписали такую резолюцию, декларацию", – сказал председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас.
По его словам, партии такое решение фракции не нравится. В минувшую субботу руководство партии решило разорвать коалицию с "крестьянами".
"Не могу сказать, произойдет ли во фракции раскол, но это явное противостояние между советом партии и фракцией", – сказал Палуцкас.
По словам политика, еще надо оценить, что это значит и как расценивать это решение.
"После того, как создадут коалицию между фракциями, вероятно, часть председателей комитетов останется на своих местах", – сказал Палуцкас.
Состоялось заседание в парламенте
После того как совет социал-демократов решил покинуть правящую коалицию и расторгнуть соглашение с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), парламентская фракция социал-демократов во главе с Гинтаутасом Палуцкасом в собралась на заседание.
"В воскресенье мы говорили о возможном коллективном заявлении об отставке. Пока мне мнение других не известно, но я считаю, что решение совета обязывает ясно высказать свое решение", – сказал перед заседанием глава парламентского Комитета по вопросам социальных дел и труда Альгирдас Сисас.
Немного раньше он заявил, что готов покинуть занимаемый пост. На вопрос, когда, 25 сентября он сказал, что согласовывает вопрос с юристами.
"Я уйду с поста, не вижу никакой проблемы", – повторил он.
По словам Сисаса, в воскресенье после долгой дискуссии было решено, что нужно делать общее заявление. В него включат и министров, и председателей комитетов, и их заместителей.
"Во-первых, нужно заявить, что ситуация такова, далее следуют переговоры. Видите ли, в парламенте действует принцип пропорциональности, а не то, у власти ты или нет. У тех же консерваторов есть председатели, их заместители, председатели комиссий. Как там сложится, сколько... Если наша фракция станет меньше, есть другие критерии количества постов", – сказал он.
По словам политика, по его данным, пока из фракции уходит лишь министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
"Знаете, когда фракция становится меньше, больше постов не получишь", – ответил Сисас на вопрос, есть ли возможность, что им предложат больше постов.
По словам Сисаса, программа правительства часто бывает красивой, но конкретные действия – не всегда те же.
"Что касается нынешней программы, к примеру, там речь шла о реформе лесов, а об уничтожении пущ речи не было. У нас была наша позиция, так мы и голосовали. Так же и сейчас мы против сроков полномочий для руководителей бюджетных ведомств – у нас было мнение, мы так и поступали. По сути, ничего не меняется. В программе может быть одно, а в жизни - в парламент приходят с другими предложениями", – сказал политик.
По его словам, уже много лет социал-демократам приписывают авторство всех бед, которые постигают Литву, но на самом деле, необязательно они виноваты в дестабилизации страны.
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