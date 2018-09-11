Фракция "Порядка и справедливости" в Cейме Литвы присоединилась к правящей коалиции

Во вторник бывшие в оппозиции представители партии "Порядок и справедливость" (ПС) в Cейме Литвы подписали соглашение о присоединении к правящей коалиции.
© DELFI / Karolina Pansevič

Соглашение о сотрудничестве подписали старосты фракций Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партии и ПС в сейме.

Это соглашение позволит "крестьянам" заручиться большинством голосов в сейме - 74 из 141.

У партии ПС в сейме семь парламентариев, во фракции ЛСКЗ - 55, во фракции Литовской социал-демократической трудовой партии - 11.

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"Соглашение повышает возможности правящей коалиции без труда принимать те решения, которые требуются для успешной работы нашего правительства, достижения целей, принятой нашей коалицией", - заявил после подписания соглашения журналистам председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Он утверждает, что формально ПС не стала частью правящей коалиции, но вышла из парламентской оппозиции.

"Аграрии" предлагали подписать соглашение и Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей, но последние отказались.

Согласно подписанному соглашению, фракции будут консультироваться по всем вопросам деятельности Сейма, и искать общие решения, готовить и поддерживать общие проекты правовых актов.

Предложения ПС, которые выдвигались до подписания соглашения, будут приложены к соглашению.

По словам лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса, достигнуто соглашение по 12 из 15 пунктов, по оставшимся трем ведутся переговоры по их реализации.

"Аграрии", в свою очередь, предлагают представителю ПС должность вице-председателя Сейма. Староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс отметил, что на эту должность будет выдвинут председатель партии Р. Жемайтайтис.

Представители ПС акцентировали, что будут поддерживать не все проекты правящих. В качестве примера, который не получит поддержки они назвали расширение возможностей двойного гражданства, нынешний вариант реформы сети больниц.

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