В субботу в Вильнюсе, в бизнес-центре К29, прошёл учредительный съезд новой Либеральной партии.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Партию свободы создают покинувшие Движение либералов ещё перед выборами самоуправления член Сейма Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

На учредительное собрание Партии свободы в Вильнюс в субботу съехались примерно 800 человек.

Инициаторы говорят, что официально учредителей партии должно быть в среднем 2500 человек.

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Руководителем партии собирается стать 30-летняя А.Армонайте.

А.Армонайте на съезде говорила, что XXI век может стать для Литвы столетием новых возможностей.

"Некоторые политики видят Литву серой, запуганной, закрытой, утопающей в сопрах страной. Иногда они заставляют поверить в это и других", – говорила политик.

"Литва совсем другая. Жители Литвы образованы, честно работающие, творческие, открытые, видящие мир, и часть этой изменившейся Литвы здесь. XXI век может стать для нашей Литвы столетием новых возможностей", – заявила А.Армонайте.

Р.Шимашюс подчеркнул важность образования и творчества и призвал уменьших бюрократические ограничения в государстве.

Инициативная группа объявляет, что цель новой партии – вернуть в политику Литвы фундаментальную идею либерализма – свободу и ответственность индивида, а также создать противовес утвердившейся политики запретов.

"Наша цель – представлять либеральные идеи свободы и справедливости. Мы не изобретаем их наново, но хотим последовательно, чистосердечно, звучно и смело их представлять", – сказала А.Армонайте.

По её словам, соратники в опросе указали, что среди приоритетов новой силы должны быть образование, права человека и экономика.

"Мы видим, что есть очень большая заинтересованность, что эта политическая сила необходима", – сказала парламентарий.

Она свою кандидатуру выдвигает в руководители партии.

Руководителя изберут все участники съезда электронным способом.

"Наша ближайшая цель – участвовать в выборах в Сейм в 2020-м году. Пока что только неясно, когда они пройдут, пройдут ли они осенью или весной", – заявила А.Армонайте.

По её словам, новая политическая сила способна сформировать свои отделы в 30 городах и районах.

"Около 90% - это абсолютно новые, никогда не участвовавшие в политике люди, и часть людей участвовала в либеральных партиях. Приятно иметь новых людей, свежий ветер, однако иногда нужен и опыт. Будем надеяться, что это получится согласовать", – сказала политик.

Учреждение партии должно подтвердить Министерство юстиции.

В данное время в Литве есть 24 действующие партии.

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