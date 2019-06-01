Партию свободы создают покинувшие Движение либералов ещё перед выборами самоуправления член Сейма Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
На учредительное собрание Партии свободы в Вильнюс в субботу съехались примерно 800 человек.
Инициаторы говорят, что официально учредителей партии должно быть в среднем 2500 человек.
Руководителем партии собирается стать 30-летняя А.Армонайте.
А.Армонайте на съезде говорила, что XXI век может стать для Литвы столетием новых возможностей.
"Некоторые политики видят Литву серой, запуганной, закрытой, утопающей в сопрах страной. Иногда они заставляют поверить в это и других", – говорила политик.
"Литва совсем другая. Жители Литвы образованы, честно работающие, творческие, открытые, видящие мир, и часть этой изменившейся Литвы здесь. XXI век может стать для нашей Литвы столетием новых возможностей", – заявила А.Армонайте.
Р.Шимашюс подчеркнул важность образования и творчества и призвал уменьших бюрократические ограничения в государстве.
Инициативная группа объявляет, что цель новой партии – вернуть в политику Литвы фундаментальную идею либерализма – свободу и ответственность индивида, а также создать противовес утвердившейся политики запретов.
"Наша цель – представлять либеральные идеи свободы и справедливости. Мы не изобретаем их наново, но хотим последовательно, чистосердечно, звучно и смело их представлять", – сказала А.Армонайте.
По её словам, соратники в опросе указали, что среди приоритетов новой силы должны быть образование, права человека и экономика.
"Мы видим, что есть очень большая заинтересованность, что эта политическая сила необходима", – сказала парламентарий.
Она свою кандидатуру выдвигает в руководители партии.
Руководителя изберут все участники съезда электронным способом.
"Наша ближайшая цель – участвовать в выборах в Сейм в 2020-м году. Пока что только неясно, когда они пройдут, пройдут ли они осенью или весной", – заявила А.Армонайте.
По её словам, новая политическая сила способна сформировать свои отделы в 30 городах и районах.
"Около 90% - это абсолютно новые, никогда не участвовавшие в политике люди, и часть людей участвовала в либеральных партиях. Приятно иметь новых людей, свежий ветер, однако иногда нужен и опыт. Будем надеяться, что это получится согласовать", – сказала политик.
Учреждение партии должно подтвердить Министерство юстиции.
В данное время в Литве есть 24 действующие партии.
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