Около четырехсот оппонентов современной политической системы, выстроенной за годы правления Владимира Путина, встретились в Вильнюсе. На пятый по счету "Форум свободной России", открывшийся 11 апреля, собрались не столько политики, сколько предприниматели и представители интеллигенции. Открывший форум 13-й чемпион мира по шахматам и общественный деятель Гарри Каспаров, чей сайт kasparov.ru в России заблокирован, заметил, что считать встречу сугубо эмигрантской не следует, - в Вильнюс, по его данным, приехали люди из 58 российских городов.

Новая эмиграция

И все же историческая параллель напрашивается. Подобно волне эмигрантов, бежавших от большевиков из революционной России 1918 года, спустя ровно сто лет российские граждане, так или иначе не видящие себе места на родине, обсуждают, как им дальше жить. Все дискуссии участников вильнюсской встречи так или иначе сводятся к стратегиям жизни (а для кого и выживания) внутри или за пределами путинской России. Волнуют их общие вопросы, один из них - как способствовать уходу нынешней власти, которую собравшиеся считают клептократической, недемократичной и преступной, но в то же время достаточно успешной и устойчивой.

"Все желают, чтобы этот режим скорее закончился, и мы склонны себя обманывать насчет его устойчивости", - предостерег экономист Дмитрий Некрасов, уехавший жить в Литву. "Чисто формально шестилетний срок Путина - последний, но ни один человек не верит, что он уйдет", - сказал адвокат Марк Фейгин.

Другая общая дилемма для участников вильнюсской встречи: как строить жизнь с учетом того, что политические перемены в России могут не наступить в ближайшие годы, но в то же время подготовиться к ним. "Наша концепция такая: рано или поздно откроется окно возможностей, и к этому надо быть готовым", - сказал исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков, живущий в Лондоне.

"Трехступенчатая ракета" Гельмана

На форуме обсуждался и вопрос, что делать, если или когда то самое "окно возможностей" возникнет. Звучали не новые уже призывы к масштабной люстрации. "Новая прекрасная Россия не должна иметь юридических корней с преступным режимом", - как сказал кто-то из участников форума. Один из тех, кто призывает к такой люстрации - политик Алексей Навальный. Но, как выразился живущий в Черногории галерист Марат Гельман , все не смогут пойти под знаменами одного оппозиционного политика. "Многие сомневаются, что Навальный будет хорошим демократическим лидером", - сказал Гельман.

Поэтому, по его словам, необходим не один, а несколько лидеров, вокруг которых смогут объединиться люди демократических принципов, уважающие права человека. В этой связи он предложил ориентироваться на образ "трехступенчатой ракеты": одни люди - чтобы сменить власть, другие - чтобы уберечь страну от кризиса во время передачи власти, и третьи - чтобы установить новые политические правила.

Только пока таких людей практически не видно, а оппозицию в России скорее следовало бы называть новым диссидентским движением, возражает экономист Владислав Иноземцев. По его словам, несогласных с режимом Путина людей отличает то, что вместо совместной подготовки к смене политической культуры они заняты поиском альтернативного лидера для России. "Против серой массы назначенцев, возглавляемой одним харизматичным лидером, диссиденты пытаются выставить своих харизматиков, а они "мочат" друг друга", - заметил Иноземцев.

"Я скажу, может быть, крамолу, но для меня фигуры Путина и Навального идентичны. Вождизм не доводит до добра", - сказал Иноземцев в интервью DW. Западная демократическая модель с ее сменяемостью власти не фиксируется на образе лидера. "Уходить в оппозицию, обратно возвращаться во власть - это и есть нормальность. А если огнеметом выжечь предыдущий политический строй, ну окей, но я не вижу перспективы такого рода подхода", - говорит Иноземцев.

А что же Запад?

Участники вильнюсской встречи говорили о том, могут ли они рассчитывать на поддержку стран Запада, и если могут, то в какой мере. На "Форуме свободной России" звучала критика действий ЕС и США как непоследовательных или слишком мягких по отношению к российским властям. По словам Владимира Ашуркова, в их адрес часто звучит упрек в том, что надо "добиваться, чтобы западные страны ввели как можно больше санкций". В ФБК считают санкции в первую очередь "продуктом внутриполитической ситуации, что видно на примере списка Трампа". Помимо этого штрафные меры вызваны "агрессивной политикой Кремля вне границ России". Западные страны смягчат санкции, если агрессия вовне прекратится, уверен Ашурков: "Их не волнует, что происходит внутри страны".

Заочно с этим не согласился представитель ЕС в России в 2013-2017 годах, литовец Вигаудас Ушацкас. Он напомнил, что европейцы сохранили санкции против российского руководства в феврале 2017 года в момент, когда администрация Трампа, как считается, думала об их отмене. "Изменения? Это вы сделаете, - которые тут сидят. Только вы", - добавил в то же время Ушацкас. Европейцы, по его словам, могут показать "пример устойчивой демократии", помочь Украине добиться успеха и дать "альтернативу для России".

"Видим ли мы демократическую Россию частью ЕС и НАТО? - задал риторический вопрос Ушацкас. - Да, если это будет страна с верховенством права и уважением территориальной целостности. Но дорога ведет только через Киев, через возврат Крыма".