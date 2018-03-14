Об этом говорится в пресс-релизе организаторов. В последний раз такая встреча участников форума прошла в декабре прошлого года.

Организацией форума занимается команда российского оппозиционера Гарри Каспарова. В дискуссиях примут участие критики нынешней системы в России, российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты. Многие участники и спикеры форума по разным причинам не могут находиться в России, живут в эмиграции. Поэтому проведение такой встречи на их родине невозможно.

В Вильнюс планируют приехать Владислав Иноземцев, Евгений Чичваркин, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Владимир Ашурков, среди участников также журналисты Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Айдер Муждабаев, Борис Райтшустер, литовский политик Вигаудас Ушацкас и другие.

Темами нынешней встречи в Вильнюсе станут президентские выборы, стратегия оппозиции, санкции, дополнение принято на прошлом форуме "списка Путина" и роль России в системе международных отношений, протестное разнообразие регионов и деятельность российских эмигрантских структур в Европе.

Вместе с тематическими секциями заявлена презентация нового проекта и выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.

"На форуме будет избран руководящий орган Форума свободной России - Постоянный комитет, а также будет проведено обсуждение расширения и продвижения "Списка Путина" - санкционного списка путинского окружения, составленного участниками на 4-м Форуме.

На сегодняшний день, поступило уже около 300 заявок на участие, главным образом, от гражданских активистов из России", - утверждает организатор форума Иван Тютрин.

Мероприятие по-прежнему проходит в открытом формате - участником форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества, напоминают организаторы.