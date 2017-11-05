Меняющаяся ситуация в сфере безопасности, ограниченные источники, риторика президента США Дональда Трампа и решение (одного из самых крупных оппонентов идеи сотрудничества ЕС в сфере обороны) Великобритании, о выходе из сообщества - это все поставило с ног на голову. Вновь стали говорить об общей политике в сфере безопасности и обороны.

Предполагалось, что инициатива включит в себя все вопросы, связанные с безопасностью ЕС, и подведет к общей обороне. На саммите в Хельсинки в 1999 году страны-члены обязались создать до 2003 года вооруженные силы ЕС в размере 50 000 - 60 000 военных, которые могут осуществлять кризисное управление операциями вне границ ЕС.

И хотя эти подразделения в 2003 году формально объявлены действующими, разговоры об общей оборонительной политике, общих закупках и даже ВС ЕС до сих пор носят сослагательное наклонение.

"Так в чем общие приоритеты Европы в вопросе общей обороны? Кому и какие силы должны быть выделены? Какова конечная цель? Ответов на эти вопросы пока не слышно", - сказала после конференции эксперт Института международных отношений Финляндии, доктор Кристи Райк.

Создают уже десятилетие

Рассуждения о том, что нужно сильнее озаботиться о своей обороне, участились в последние два года. Инициатива PESCO (о постоянном структурном сотрудничестве) позволяет группе стран в конкретной области укреплять сотрудничество в сфере обороны. Это вызвало немало вопросов у экспертов, которые скептически смотрят на роль ЕС в этой сфере, члены ЕС приняли предложение без большого энтузиазма.

Один из организаторов конференции, дипломат Вигаудас Ушацкас назвал главную проблему. По его словам, для Литвы важно, чтобы более глубокая интеграция в оборонной сфере ЕС не пересекалась и не дублировала НАТО.

"Пока что на всех встречах подчеркивают, что дублирования быть не может. Повторяют одну и ту же мантру: есть одни силы, никаких отдельных", - говорила К.Райк, признавшись, что в данный момент у стран НАТО тоже с трудом получается выполнять все обязательства.

Тем не менее, не скрывают, что страны Центральной и Восточной Европы особенно особенно осторожно оценивают новые инициативы ЕС. И хотя их дипломатично и вежливо одобряют, не забывают задать вопрос и о том, какова окончательная цель сотрудничества, его форма, как будут решаться вопросы управления и финансирования.

По словам К.Райк, эти сомнения пока что не до конца развеяны. Эксперт также полагает, что ясность в оборонной политике ЕС необходима именно в регионе Балтийского моря.

"Моя страна - Финляндия, по сути, согласна на более тесное сотрудничество. На самом деле, Финляндия придерживается позиции отличной от времен холодной войны, когда была нейтральной. Финляндия - один из самых активных сторонников углубления сотрудничества, поскольку мы не являемся членами НАТО, а вызовы безопасности в регионе Балтийского моря могут угрожать нам всем. В случае возникновения здесь крупного кризиса, попадет и Финляндии, а гарантии, которые своим членам предоставляет НАТО, на нас не распространяются. Нам неспокойно, поэтому мы поднимаем вопрос того, а что бы делал ЕС", - говорила К.Райк.

Она напомнила, что формально ЕС может активировать 42-ю статью Лиссабонского договора, которую в качестве реакции на теракты два года назад, привела в действие Франция. Однако, по словам эксперта, тогда "активация" была формальной, под прикрытием которой Франция просила у членов ЕС помощи отдельно.

"ЕС как учреждение тогда не играл никакой роли. А должен был, именно в этой связи и ведутся дискуссии. ЕС должен координировать вопрос помощи одному из своих членов, но пока мы не ведем речи о силах ЕС, поскольку таких у сообщества в общем нет. Да и их использование пока что является суверенным вопросом каждого члена ЕС - они могут не согласиться", - утверждает аналитик.

Она напомнила, что ЕС, как учреждению, будет труднее использовать такие силы, поскольку они существуют лишь "на бумаге", а боевая мощность так называемых боевых групп ЕС, в одну из которых входят солдаты Финляндии и Литвы, не проверена, хотя официально они были представлены более десяти лет назад.

Хочет ясности от ЕС, поэтому надеются лишь на свои силы

"Финляндия поднимает вопросы, как на самом деле все будет организовано. Очень хорошо, если у нас есть общие силы. Но мы хотим ясности... В этом смысле, систему, когда по несогласию одного государства с военными действиями, можно называть слабой. И обязательства НАТО крепче - в случае, если Альянс не будет придерживаться 5-ой статьи, НАТО, скорее всего, развалится, а члены этого не хотят. В то же время, ЕС не исчезнет, если одна страна откажется защищать другую", - говорила К.Райк.

Правда, заключает она, одно то, что в ЕС идет речь об обороне и обсуждаются варианты использования бюджета ЕС в том числе и на военные нужны, уже является шагом вперед.

"Окончательной цели пока не видно, и, скорее всего, в ближайшее время на это надеяться не стоит. Поэтому напомню, что Финляндия после холодной войны и до сегодняшних дней сохранила принципы территориальной защиты. Это основа нашей обороны, а все остальное - сотрудничество ли это с НАТО или ЕС в сфере обороны, это уже дополнительные моменты", - сказала К.Райк.