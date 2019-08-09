Для сравнения, в первом квартале этого года зарплата министра экономики и инноваций Литвы Виргиниюса Синкявичюса составляла 4117 евро "на бумаге" (это 2500 евро "на руки").

DELFI напоминает, что правительство Литвы 7 августа утвердило кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары. Его кандидатуру еще должен одобрить парламент Литвы и Европарламент.

Согласно регламенту служебных зарплат ЕС, у членов ЕК есть право на базовую зарплату 22 747,28 евро.

Члены ЕК также имеют право на выплаты для переселения, на расходы по перевозке членов семьи и вещей, включая страховку на случай кражи, взлома или пожара.

С момента вступления в должность до последнего дня работы на занимаемом посту у членов ЕК есть право на выплаты на жилье в размере 3412,09 евро в месяц.

Члены ЕК также могут получать выплаты на семью: выплата на домашнее хозяйство (187,69 евро плюс 2% от базовой зарплаты), на детей (410,11 евро), на обучение. Члену ЕК, у которого один ребенок, выплачивают 1052,75 евро.

Еще можно получить выплаты на репрезентацию - 607,71 евро в месяц.

Если сложить все эти выплаты с базовой зарплатой, получается 27 819,82 евро в месяц.

От этой суммы надо заплатить налоги. Представительство ЕК в Литве информировало DELFI, что налоги составляют 45%. Также есть налог "на солидарность" (6–7%) и взносы на соцстрахование, пенсионное накопление и здравоохранение.

Члены ЕК после окончания срока полномочий также получают выплаты, которые им переводят в течение 6 месяцев или даже до двух лет. Еще им полагается пенсия, ее выплачивают, когда человек достигает пенсионного возраста.