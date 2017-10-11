Согласно подготовленному проекту бюджета, ДГБ намечено выделить 38 млн. 219 тыс. евро. В этом году департаменту выделено 26 млн. 87 тыс. евро.
Из намеченных на следующий год средств 30 млн. 770 тыс. составят ассигнования расходов (в этом году – 19 млн. 961 тыс. евро), из которых 13,7 млн. евро составляют затраты на зарплату (в этом году - 13 млн. 132 тыс.).
Еще 7 млн. 449 тыс. евро будут выделены на приобретение имущества, в этом году для этих целей ДГБ получил 6 млн. 126 тыс. евро.
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