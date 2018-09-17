17 сентября, в 11 ч. в Биржайском замке (в Библиотечном зале, на ул. Ю.Радвилос, 3) состоялась пресс-конференция, на которой Юозайтис представил мотивы своего решения. Ведущий пресс-конференции - музыковед Викторас Герулатис.

Вопросы Юозайтису можно было задавать не только в Биржай, но и в Вильнюсе, в Национальной библиотеке им. М.Мажвидаса во время прямой видеоконференции.

Объявив о своем решении, Юозайтис выступил с речью, во время которой описал положение Литвы на данный момент. По его словам, сейчас создана Литва на двух уровнях - политическая элита живет своей жизнью, а граждане - своей.

"Практически мы не работаем на общее благо государства. Политическая элита живет в зеркалах европейских и евразийских столиц, в рамках заказов крупного бизнеса и на самом деле она живет для себя. Все остальные граждане предоставлены сами себе. Так в Литве созданы два жизненных уровня, два строя и сейчас это уже два враждебных лагеря", - сказал Юозайтис.

По словам кандидата, такую ситуацию можно назвать путем к уничтожению государства. Такой путь ведет Литву к эмиграции - не только жителей, но и капитала.

"Если мы будем искать виновных, то можем сказать, что это системный кризис, одного виновника нет. Какая из идей виновата – больше всего в этом виноват неолиберализм", - считает Юозайтис.

По его словам, он настоящего либерализма он отличается тем, что права и все свободы с человека переносятся на корпорации.

"Литву представляют корпорации, себе, людям как субъекты, а простой человек, работающий на корпорации - обычная рабочая сила. Только такая у него роль. Бесправная рабочая сила – об этом лучше всего свидетельствует отсутствие профсоюзов. Поэтому и нищета растет вместе с ростом ВВП, мы не поднимаемся в вопросе зарплат. на самом деле нет настоящей связи между бизнесом, большим бизнесом и человеком. Там, где должна быть политика, но это значит, что нет политики", - сказал кандидат в президенты.

По его словам, понятия правоохраны и коррупции стали такими затасканными, что даже сами политические партии ввязываются в незаконные действия.

по словам Юозайтиса, эти проблемы не решит ни ЕС, ни другие организации. Он высказывается за Европу стран, а не за федеральную Европу.

"Самая опасная для нас армия - наша уезжающая армия. Нужно поднять флаг, объявить, что Литва - здесь, никакой глобальной Литвы не существует", - сказал Юозайтис.