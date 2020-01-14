За то, чтобы возвращенные президентом поправки к Закону о выборах в Сейм, устанавливающие порог голосов для партий в 3%, были приняты заново, проголосовало 70 членов сейма, против был 51 парламентарий, два парламентария воздержались.

Для принятия возвращенного президентом законопроекта и преодоления его вето нужны были голоса не менее половины всех членов сейма, то есть 71 голос "за".

Председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис говорит, что к этому вопросу нынешний Сейм, скорее всего, не вернется.

"Я не считаю, что стоит возвращаться к этому вопросу, вопрос решен. Остается только радоваться, что та партия, которая в 2000 году приняла решение не делать второй тур на выборах в Сейм за три месяца до выборов, сегодня так громко аплодировала", – сказал Р. Карбаускис журналистам в парламенте.

Он утверждал, что за преодоление вето президента Гитанаса Науседы голосовали все представители коалиции, за исключением четырех, которые в голосовании не участвовали.

"В зале Сейма просто не было четырех парламентариев. Вот тут им и не хватило. Один болеет, насколько мне известно, второй, не знаю, где, у одного или двух членов Сейма, скорее всего, было другое мнение, поэтому они не голосовали", – сказал Р. Карбаускис.

Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении барьера в декабре прошлого года. Он счел, что благодаря снижению электорального барьера в Сейме будет представлен более широкий круг избирателей.

Г. Науседа наложил вето на поправки, заявив, что снижение барьера будет означать большую фрагментацию парламента на мелкие фракции, меньшую стабильность правительства.

Президент также отметил, что решение о снижении барьера менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике, утвержденной международными организациями.

Сейчас планка выборов составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.

Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьер до 4% для партий и до 6% для коалиций.