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Президент Литвы вручил удостоверение президента Беларуси Светлане Тихановской – такая новость распространяется с начала октября в социальных сетях. Новостью делятся не только в среде русскоязычных Литвы, но и в других странах. После проверки оказалось, что информация является фейком и ничего общего с действительностью не имеет.
Фейк: “Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь”
Фейк: “Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь”
© Delfi koliažas (Ekrano nuotr.)

1) Чтобы проверить, насколько статья соответствует действительности, мы связались с Антанасом Бубнялисом, пресс-секретарем Гитанаса Науседы, президента Литвы. "Гитанас Науседа, президент Литвы, никакого удостоверения президента Беларуси Светлане Тихановской не вручал. Вся новость о вручении ей удостоверения - фальшивка”, – ответил на запрос ru.Delfi.lt Антанас Бубнялис.

Фейк: “Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь”
Фейк: “Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь”
© Ekrano nuotr.
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2) Автор или авторы статьи утверждают, что "Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь", тем не менее на протяжении всего материала речь идет о недавнем политическом кризисе в Венесуэле;

3) Чтобы убедить читателя и зрителя в том, что Светлана Тихановская действительно получила удостоверение президента Беларуси из рук президента Литвы Гитанаса Науседы, используется фотография, которую сделал Vasily Fedosenko, фотограф международного информационного агентства REUTERS. Подпись к этой фотографии гласит: "Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская показывает удостоверение о регистрации у здания Центризбиркома в Минске, 14 июля 2020 года". Использование фотографии в качестве иллюстрации к этому материалу является ничем иным как манипуляцией.

4) Хотя Литва не признает Лукашенко законным руководителе Беларуси, сама Светлана Тихановская неоднократно заявляла, что не стремится и не намеревается быть постоянным президентом Беларуси, приводим цитату из ее интервью:

"Если мы сейчас говорим о постоянном президенте, то это будет кто-то другой. У нас будут новые честные выборы, в которых смогут участвовать все желающие, кто чувствует в себе потенциал. А если мы говорим о переходном президенте, Светлане Тихановской, то времени разъезжать не будет. Будет много работы в Беларуси”.

5) В конце материала авторы признаются в манипуляции читателями при помощи текста и фотографии: "Так с чем связана эта история и заголовок статьи? Если поменять Гуайдо на Тихановская, то получается очень схожая история. Не готовят ли западные кураторы похожую схему у границ нашей Родины? И какими последствиями она грозит для нашей страны? Есть, о чем задуматься".

В своем признании о манипуляции авторы продолжают попытки дезинформировать читателей и зрителей, эксплуатируют теорию заговоров. Во-первых, предлагают поверить в то, что у мирного, демократичного протеста белорусов против фальсификации выборов Александром Лукашенко есть некие “западные кураторы”, во-вторых, заявляют, что эти “кураторы” могут готовить протесты у границ Родины, таким образом пытаются сыграть на архетипе – Отечество в опасности. На самом же деле, ни Беларуси, ни России не грозит опасность, их соседи уважают международные соглашения и не проявляют агрессивных намерений по отношению к этим странам.

Источники:

1) Домохозяйка, ставшая соперником Лукашенко, вывезла детей из Белоруссии – СМИ

2) Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции

3) МИД: Литва не считает Лукашенко законным руководителем Беларуси

4) Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем"

5) Телефонная беседа с пресс-секретарем Гитанаса Науседы, президента Литвы за 2020 10 08

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