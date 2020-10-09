Фейк: “Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь”

1) Чтобы проверить, насколько статья соответствует действительности, мы связались с Антанасом Бубнялисом, пресс-секретарем Гитанаса Науседы, президента Литвы. "Гитанас Науседа, президент Литвы, никакого удостоверения президента Беларуси Светлане Тихановской не вручал. Вся новость о вручении ей удостоверения - фальшивка”, – ответил на запрос ru.Delfi.lt Антанас Бубнялис.
2) Автор или авторы статьи утверждают, что "Светлана Тихановская получила из рук президента Литвы удостоверение Президента Республики Беларусь", тем не менее на протяжении всего материала речь идет о недавнем политическом кризисе в Венесуэле;
3) Чтобы убедить читателя и зрителя в том, что Светлана Тихановская действительно получила удостоверение президента Беларуси из рук президента Литвы Гитанаса Науседы, используется фотография, которую сделал Vasily Fedosenko, фотограф международного информационного агентства REUTERS. Подпись к этой фотографии гласит: "Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская показывает удостоверение о регистрации у здания Центризбиркома в Минске, 14 июля 2020 года". Использование фотографии в качестве иллюстрации к этому материалу является ничем иным как манипуляцией.
4) Хотя Литва не признает Лукашенко законным руководителе Беларуси, сама Светлана Тихановская неоднократно заявляла, что не стремится и не намеревается быть постоянным президентом Беларуси, приводим цитату из ее интервью:
"Если мы сейчас говорим о постоянном президенте, то это будет кто-то другой. У нас будут новые честные выборы, в которых смогут участвовать все желающие, кто чувствует в себе потенциал. А если мы говорим о переходном президенте, Светлане Тихановской, то времени разъезжать не будет. Будет много работы в Беларуси”.
5) В конце материала авторы признаются в манипуляции читателями при помощи текста и фотографии: "Так с чем связана эта история и заголовок статьи? Если поменять Гуайдо на Тихановская, то получается очень схожая история. Не готовят ли западные кураторы похожую схему у границ нашей Родины? И какими последствиями она грозит для нашей страны? Есть, о чем задуматься".
В своем признании о манипуляции авторы продолжают попытки дезинформировать читателей и зрителей, эксплуатируют теорию заговоров. Во-первых, предлагают поверить в то, что у мирного, демократичного протеста белорусов против фальсификации выборов Александром Лукашенко есть некие “западные кураторы”, во-вторых, заявляют, что эти “кураторы” могут готовить протесты у границ Родины, таким образом пытаются сыграть на архетипе – Отечество в опасности. На самом же деле, ни Беларуси, ни России не грозит опасность, их соседи уважают международные соглашения и не проявляют агрессивных намерений по отношению к этим странам.
Источники:
1) Домохозяйка, ставшая соперником Лукашенко, вывезла детей из Белоруссии – СМИ
2) Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции
3) МИД: Литва не считает Лукашенко законным руководителем Беларуси
4) Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем"
5) Телефонная беседа с пресс-секретарем Гитанаса Науседы, президента Литвы за 2020 10 08
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