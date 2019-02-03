Большие букмекерские конторы – "Top Sport", "Olybet" ir "Betsafe" более благосклонно из этой тройки оценивают возможности премьера Литвы Саулюса Сквернялиса и парламентария Ингриды Шимоните: "Betsafe" незначительное преимущество против кандидата от консерваторов представляет идущему от "крестьян" на выборы Саулюсу Сквернялису, соответственно возможности их победы оцениваются 2,75 к 1 и 2,5 к 1. За победу экономиста Гитанаса Науседы предлагается делать ставки в соотношении 3 к 1.

Два из трёх тотализаторов мэру Каунаса Висвалду Матийошайтису пророчат четвёртое место. Далее в списке находятся министр транспорта Рокас Масюлис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, философ Арвидас Юозайтис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

Хуже всего брокеры ставок оценивают возможности европарламентариев Вальдемараса Томашевскиса, Пятраса Ауштрявичюса, Валентинаса Мазурониса, членов Сейма Наглиса Путейкиса, Аушры Малдейкене.

Согласно данным выполненного в январе центром Vilmorus общественного опроса, на выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, большинство – 23,3% – жителей Литвы голосовали бы за Гитанаса Науседу. Голоса за Сквернялиса отдали бы 16,9%, за Ингриду Шимоните – 16% опрошенных.

В общественном опросе далее выстраиваются В. Матийошайтис, А.Юозайтис, В.Андрюкайтис, Н.Путейкис, дипломат Вигаудас Ушацкас.

Выборы президента произойдут в мае.