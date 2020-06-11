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Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) решила внести в список лоббистов адвоката конторы Kukliansky ir partneriai, председателя Еврейской общины Литвы Фаину Куклянски.
Faina Kukliansky
Faina Kukliansky
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это решение было принято после рассмотрения ее просьбы, Ф. Куклянски стала 107-ом лоббистом, зарегистрированным в стране.

"В мои планы входит совершенствование законов, которые касаются евреев, прав человека или прочих наиболее уязвимых групп людей. У меня нет, и никогда не было никаких заказов от предпринимателей или компаний по поводу изменений законов, я просто буду продолжать то, что делала, просто хочу, чтобы все было так, как предусматривается в законе", – сказала BNS Ф. Куклянски.

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"Возможно, я уже не буду представлять неправительственные организации, возможно я лично займусь лоббизмом, трудно сказать, как сложится жизнь", – добавила она.

Лоббистская деятельность в Литве регулируется с 2000 года, ее контролирует ГКСЭ.

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