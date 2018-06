Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии

Они подписали общественное обращение, которое опубликовано на сайте чешской неправительственной организации European Values.

В настоящий момент проект "Северный поток-2" поддерживают партии в коалиции ХДС/СДПГ, а также три оппозиционные партии: крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия (DIE LINKE). Несмотря на то, что германская сторона уверена в правильности решения, эксперты предупреждают: есть как минимум шесть основных причин, почему строительство "Северного потока-2" является стратегической ошибкой как для Берлина, так и для его европейских партнеров.

Политическими взятками не помочь

В качестве первого довода приводится то, что этот дополнительный газопровод усилит политическую зависимость Германии от российской энергии. Эксперты высказывают удивление, что Германия, главный инициатор европейских санкций против России в связи с ее агрессией против Украины, в то же время предоставляет Кремлю дополнительные возможности для стратегического шантажа. Единственное правдоподобное объяснение этого противоречия – усилия российских лоббистов, предпринятые на уровне принятия решений, имели поддавляющий успех.

