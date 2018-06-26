Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии

Они подписали общественное обращение, которое опубликовано на сайте чешской неправительственной организации European Values.

В настоящий момент проект "Северный поток-2" поддерживают партии в коалиции ХДС/СДПГ, а также три оппозиционные партии: крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия (DIE LINKE). Несмотря на то, что германская сторона уверена в правильности решения, эксперты предупреждают: есть как минимум шесть основных причин, почему строительство "Северного потока-2" является стратегической ошибкой как для Берлина, так и для его европейских партнеров.

Политическими взятками не помочь

В качестве первого довода приводится то, что этот дополнительный газопровод усилит политическую зависимость Германии от российской энергии. Эксперты высказывают удивление, что Германия, главный инициатор европейских санкций против России в связи с ее агрессией против Украины, в то же время предоставляет Кремлю дополнительные возможности для стратегического шантажа. Единственное правдоподобное объяснение этого противоречия – усилия российских лоббистов, предпринятые на уровне принятия решений, имели поддавляющий успех.

At the official opening of Nord Stream AFP / Scanpix

"Это – сочетание прагматических интересов некоторых частных лиц на местном уровне с невероятно наивными и опасными убеждениями политического класса, что если вести дело с агрессором, то он, возможно, станет менее агрессивным, - говорится в обращении. – История показала, что такая стратегия неэффективна. Агрессора необходимо решительно остановить посредством силы и сдерживания, а не политическими взятками".

"Воспринимать "Северный поток", как первый, так и второй, как экономический может только тот, кто вообще не понимает, что такое гибридная война, которую Кремль ведет против Запада, или тот, кто готов закрыть глаза на эту угрозу из-за «экономической выгоды»", - прокомментировал в интервью DELFI подписавший обращение Марюс Лауринавичюс, старший эксперт Вильнюсского института политического анализа. И хотя угроза для Литвы, на его взгляд, скорее косвенная, Лауринявичус уверен: "защититься мы, в Европе, можем только вместе".

Войска на случай диверсии

Вторая причина – игнорирование интересов центрально- и восточноевропейских партнеров Германии. Это выразится, в том числе, в увеличении рисков для безопасности стран Балтии, поскольку Москва может использовать необходимость охраны мест строительства газопровода как аргумент для дислокации в регионе вооруженных сил (якобы "для защиты от диверсии"). Кроме того, предупреждают эксперты, нет никакой гарантии, что Россия не прибегнет к использованию провокации и фальшивых инцидентов (прецеденты случались в Украине и Туркменистане) в качестве предлога для усиления военного присутствия.

European Values, ссылась на мнение специалистов в военной сфере, утверждает, что это даст вооруженным силам РФ тактическое преимущество в регионе и, что гораздо важнее, позволит российской армии блокировать действия войск НАТО в случае вооруженного конфликта с Эстонией, Латвией или Литвой. "В сочетании с вооруженными силами, "Северный поток-2" идет в обход стран Балтии, создавая правовую основу для присутствия российских вооруженных сил в регионе".

© Sputnik / Scanpix

В обращении также напоминается (довод №3), что Газпром был вовлечен в неправомерную и вредоносную деятельность в ряде стран. Так, в рамках "Северного потока-1" российский энергетический гигант оказался замешанным в крупном коррупционном скандале, связанном с мекленбургскими верфями Nordic Yards (бывшие верфи Wadan). По данным одного из подписантов, эксперта Ильи Заславского, в этом скандале были замешаны и чиновники российского правительства, и русская мафия. Поэтому в дальнейшем можно ожидать, как в случае с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером (с 2017 г. – председатель Совета директоров компании “Роснефть”), что ситуация с коррупцией в Европе только ухудшится (довод № 4).

Литовский подписант Нериус Малюкявичус, исследователь из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, в комментарии DELFI высказал мнение, что “влияние грязных денег на политический и экономический эстеблишмент наших партнеров в Европе – главная угроза”, исходящая от обоих проектов “Северный поток”.

Marius Laurinavičius © DELFI / Valdas Kopūstas

Газопровод vs "зеленая" энергетика

Кроме того, эксперты считают, что строительство газопровода подрывает политику Германии по целенаправленному развитию альтернативных источников энергии, которую она также активно продвигает внутри ЕС (довод № 5).

И вторая экологическая причина (довод №6) – "Северный поток-2" несет в себе риск для окружающей среды, поскольку примерно 70% всего российского газа, импортируемого в Европу, пойдет по всего двум газопроводам, которые менее безопасны, чем уже существующие наземные путепроводы. В обращении напоминается, что финские, эстонские и шведские организации уже выступили с соответствующими заявлениями, предупрждающими об опасности для флоры и фауны региона, которую несет в себе "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Согласно информации на сайте "Газпрома", газопровод войдет в море в районе Усть-Луги Ленинградской области, пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда. Общая протяженность маршрута – 1200 км. Ожидаемый срок реализации проекта – до конца 2019 года.