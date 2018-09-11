"Ни в коем случае не должен проводиться референдум по вопросу двойного гражданства, который искусственно связан с сохранением национального гражданства эмигрантами, а на деле это может стать Троянским конем в деле окончательного уничтожения нашего национального самосознания. (…) Я считаю, что гораздо целесообразнее было бы провести национальный референдум по вопросу возвращения национальной валюты - лита.

Это был бы самый лучший способ оставить цены на товары и услуги прежними, чтобы их размер полностью совпал с нынешними в евро, и позволило бы лжеэкономистам избавиться от реальности лжи, поскольку они утверждали, что после введения евро ничто не подорожает", – писал Паксас.

Порталу DELFI с самим европарламентарием связаться не удалось.

По данным Конституционного суда, парламент по своей инициативе или получив обращение не менее чем 300 000 жителей может объявить референдум в связи с принятием важных для государства и народа вопросов.