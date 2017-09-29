Европарламентарий от Литвы бьется за освобождение Серебренникова в ЕП

Сейчас режиссер находится под домашним арестом, ограничено его общение - он находится под домашним арестом в своей квартире в Москве. По этой причине К. Серебренников не сможет приехать на следующей неделе в Вильнюс, где будет показан поставленный им спектакль рижского Латвийского национального театра по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса "Ближний город".
"У нас уже есть несколько десятков подписей, акция продолжается. На следующей неделе у нас сессия в Страсбурге, и мы завершим сбор подписей - состоится акция, во время которой мы сфотографируемся с фотографиями Кирилла, приложим их и все это - собранные подписи и письмо - отправим в Москву. Мы требуем прекратить сфабрикованное, по нашему мнению, дело против независимого деятеля искусства, который вправе сказать кое-что резче, прямее. Мы считаем, что это не только не делает чести, это показывает истинное и неприятное лицо России в обществе", - сказал журналистам П.Ауштрявичюс.
В письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому, выражается сожаление в связи с тем, что несмотря на сотрудничество со следствием, суд назначил К. Серебренникову домашний арест до 19 октября. Сейчас ему разрешено видеться только с самыми близкими людьми. Кроме того, режиссер должен носить ножной браслет, ему не разрешается пользоваться интернетом. С учетом обвинения ему грозит до десяти лет тюрьмы.
"Мы все едины во мнении, что обвинения К. Серебренникову и суд над ним - это политически мотивированное действо с целью приглушить художника, точка зрения и творчество которого открыто критиковали большую часть того, что сейчас происходит в России", - говорится в письме.
Друг режиссера - литовский драматург М. Ивашкявичюс говорит, что дело К. Серебренникова - политическое.
"Дело, наверное, направлено не только против него, а против всего сообщества деятелей искусств. По всей видимости, это одно из последних сообществ в России, которое еще как-то шевелится и пытается транслировать хотя бы минимальную свободу. Их пытаются заткнуть, - сказал М. Ивашкявичюс. - Здесь мы видим работу получивших в России власть силовых структур, в определенном смысле это их борьба с либеральной художественной общественностью".
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