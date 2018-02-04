Что касается блокировки Сharter97.org, то он отметил изданию, что это пощечина для Евросоюза в момент визита еврокомиссара Хана в Беларусь.

- Я бы сказал, что «на восточном фронте без перемен». Режим Лукашенко продолжает свои репрессивные действия против независимой и оппозиционной журналистики. Он это делает систематически. Меня удивляет второй аспект: почему на уже не одно десятилетие продолжающиеся действия Лукашенко, взгляд из Брюсселя, особенно из Еврокомиссии, остается положительным? Недавно комиссар по европейской политике соседства и переговорам Йоханесс Хан посетил с визитом Минск. Высказал ли он Лукашенко позицию ЕС по вопросам прав и свобод человека - остается под знаком вопроса.

То, что Лукашенко продолжает свои нападки на демократические свободы - абсолютно меня не удивляет. У него есть определенная стратегия по отношению ЕС. Меня печалит другое - то, что у нас нет стратегии по отношению Лукашенко.

Ничуть не удивляет то, что белорусы не доверяют госСМИ и официальной статистике, согласно которой они уже миллионеры и живут лучше, чем в Западной Европе. Cовсем недавно состоялась дискуссия, где поднимался вопрос о том, что Лукашенко хочет развивать торговые отношения с Западом. Высказывались различные мнения, анализировались экономические выгоды. Я понимаю, что это лишь игра. Лукашенко играет в команде Кремля. Не нужно тешить себя иллюзиями.

- Депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис заявил в интервью нашему сайту, что, уничтожая независимые медиа Лукашенко окончательно сдал Беларусь российской пропаганде.

- Ведутся различные дискуссии на тему того, какое место занимает Беларусь в планах Кремля. Это полигон для военных действий либо же следующая страна, на которую нападет Россия. Я думаю, что Лукашенко полностью зависим от Кремля. На Западе не все верят этому положению вещей. Но даже учения «Запад-2017» показали глубокую интеграцию военной и политической доктрины Кремля и Минска.

Cколько осталось российских военных на территории Беларуси - спросите у резидентов ФСБ в Минске или ГРУ в Москве. Есть много «подковерных» решений, о которых мы не знаем. Поэтому подобные изменения в информационном поле имеют большое влияние на безопасность региона.

- Какая должна быть реакция международного сообщества и европейских структур на блокировку сайта Сharter97.org?

- Я ответственно заявляю, что мы будем требовать остановить подписание всех соглашений о политическом диалоге с Беларусью и так называемой либерализации. Я думаю, что Лукашенко действует в интересах России, применяет хорошо проверенные методы Кремля. Мы будем устраивать демарши, требовать более ответственной и осторожной политики по отношению к Минску. Блокировка Сharter97.org - пощечина для Евросоюза в момент визита еврокомиссара Хана в Беларусь.

Напомним, что 24 января белоруские власти заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.