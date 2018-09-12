Евросоюз обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности притеснении неправительственных организаций.
Теперь Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии действительно запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий. Ранее такая же процедура была предпринята в отношении Польши, инициатором тогда выступила Европейская комиссия.
Накануне в Европарламенте был заслушан доклад по ситуации в Венгрии и прошло обсуждение вопроса о соблюдении правительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана европейских ценностей.
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