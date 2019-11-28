В принятой в Страсбурге резолюции члены Европарламента подчеркнули, что действия Москвы носят политический характер и не могут считаться законными.
"Европейский парламент (...) призывает государственные учреждения Российской Федерации положить конец уголовным делам, возбуждённым в отношении литовских прокуроров, следователей и судей в связи с событиями 13 января", - говорится в резолюции.
Депутаты также призвали Россию и Беларусь ответить на запросы Литвы об оказании юридической помощи в расследовании советской агрессии.
Точные результаты голосования должны быть объявлены чуть позже в четверг.
В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые участвовали в рассмотрении дела 13 января. Москва официально обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.
По словам генерального прокурора Литвы Эвальдаса Пашилиса, в июле этого года Литва получила от России запрос на оказание юридической помощи в опросе двух лиц, осужденных по делу 13 января, но в России признанных потерпевшими.
Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских чиновников и офицеров были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и в марте этого года приговорены к различным срокам тюремного заключения Вильнюсским окружным судом.
В ночь на 13 января 1991 года во время штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения погибли 14 человек и около 800 получили ранения.
Власти СССР пытались военной силой свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость страны от Советского Союза.
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