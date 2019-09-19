В резолюции, принятой по случаю 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа европарламентарии назвали усилия "Москвы исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом" частью информационной войны против демократической Европы.
"Европарламент (...) призывает Комиссию предпринять решительные меры по борьбе с этими действиями", – говорится в резолюции.
Европарламентарии подчеркнули, что оправдание коммунистических преступлений, осуществляемое российской политической элитой, останавливает превращение России в демократическое государство.
В резолюции ЕП также содержится призыв предпринять меры против любого отрицания Холокоста, включая принижение преступлений нацистов и их пособников.
За такую резолюцию проголосовали 535 парламентариев, 66 были против, 52 воздержались.
Одна из инициаторов резолюции, литовский консерватор Раса Юкнявичене во время дискуссий в ЕП сказала, что эта резолюция "не только о прошлом, она предназначается будущему, молодому поколению, чтобы эта история никогда больше не повторилась, а оставшиеся линии раздела Европы исчезли окончательно".
23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.
В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек, во время вооруженного сопротивления были убиты более 20 тыс. партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников.
Во время Холокоста в Литве нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% еврейского населения страны, насчитывавшего более 200 тыс. человек.
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