В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию дать отпор усилиям России по оправданию преступлений, совершенных советским режимом.
A. Solženycino našlė Natalia Solženycina
© AP/Scanpix

В резолюции, принятой по случаю 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа европарламентарии назвали усилия "Москвы исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом" частью информационной войны против демократической Европы.

"Европарламент (...) призывает Комиссию предпринять решительные меры по борьбе с этими действиями", – говорится в резолюции.

Статьи по теме:
Страны Балтии, Польша и Румыния призывают ЕС расследовать преступления сталинизма  (80)
Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!"  (486)

Европарламентарии подчеркнули, что оправдание коммунистических преступлений, осуществляемое российской политической элитой, останавливает превращение России в демократическое государство.

В резолюции ЕП также содержится призыв предпринять меры против любого отрицания Холокоста, включая принижение преступлений нацистов и их пособников.

За такую резолюцию проголосовали 535 парламентариев, 66 были против, 52 воздержались.

Одна из инициаторов резолюции, литовский консерватор Раса Юкнявичене во время дискуссий в ЕП сказала, что эта резолюция "не только о прошлом, она предназначается будущему, молодому поколению, чтобы эта история никогда больше не повторилась, а оставшиеся линии раздела Европы исчезли окончательно".

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек, во время вооруженного сопротивления были убиты более 20 тыс. партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников.

Во время Холокоста в Литве нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% еврейского населения страны, насчитывавшего более 200 тыс. человек.

Статьи по теме:

Польский историк: нельзя равнять Гитлера и Сталина в 1939 году (262)

На памятные мероприятия по случаю начала Второй...

Хона Лейбовичюс: пакт Молотова-Риббентропа дал дорогу антисемитской пропаганде в СССР (123)

28 июня 2019 г. "аналитический" портал RuBaltic.Ru, с 2012 г. и по...

Константин Эггерт. Язов и коммунизм перед судом в Вильнюсе (51)

В России так и не поняли, за что в Литве осудили...

Политика

Фракция "Во благо Литвы" пообещала поддержку правительству Сквернялиса

Образовавшаяся на прошлой неделе в Cейме Литвы фракция...

A. Solženycino našlė Natalia Solženycina Gulagas

Европарламент призывает бороться с усилиями России оправдать советские преступления (27)

В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию...

Правящие в Литве поговаривают о новых налогах: вдохновил пример Польши (77)

По мере приближения обсуждения бюджета правящие в...

Ландсбергис сожалеет в связи с решением Ушацкаса (10)

Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис...

Розова представила свою версию: думаю, у кого-то это вызывает азарт (73)

Депутат литовского парламента Ирина Розова впервые...

TOP новостей

Вильнюс борется с нарушителями, новшества в связи с полосой А появятся с октября (38)

Водители, которые оккупировали полосу А,...

Скандал в Купишкисе: временному опекуну грозит лишение свободы на срок до 5 лет (6)

Служба по правам ребенка утверждает, что в Литве...

Родителям пора задуматься: новое поколение не умеет экономить деньги (26)

В Литве официально на легкие работы могут принимать и...

В знак солидарности со Сквернялисом министр здравоохранения Литвы постригся наголо (55)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак...

Полицейская стоянка: 500 автомобилей и их истории

На окраине Вильнюса находится охраняемая стоянка для...