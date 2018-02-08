Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Соответствующий документ, подготовленный под руководством чешского парламентария Павла Свободы, поддержали в четверг, 8 февраля, 384 депутата, еще 154 были против. При этом требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали, отмечает AFP.
Риск для здоровья
По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не возымели ожидаемого эффекта. При этом Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год.
Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул он. Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.
Страны ЕС пока не просили отменить перевод часов
В свою очередь комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк сообщила, что готова рассмотреть требование депутатов. Одновременно она указала, что соответствующего обращения пока не поступало ни от одной страны ЕС.
Дебаты и голосование в Европарламенте — первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь Еврокомиссии предстоит принять решение об изменении или отмене директивы ЕС от 2001 года, после чего летнее время смогут упразднить страны Евросоюза.
В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Осенью 2014 года часы были переведены еще раз на зимнее время, которое было решено сделать постоянным.
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