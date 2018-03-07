"Отчет этого года намного "светлее" прошлогоднего, так как мы переживаем самые лучшие для экономики годы с 2009 года как в Литве, так в Европе. (...) В отчете о Литве отмечается, что бедность и социальная отчужденность - одни из самых больших в Европе, неравенство также все еще вызывает у нас проблемы", - сказал на пресс-конференции в среду глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

В новом отчете о Литве также отмечается, что большая эмиграция обуславливает негативные демографические тенденции, а ситуацию ухудшают плохие результаты надзора за здоровьем людей.

ЕК в среду обнародовала предназначенные для стран - членов Евросоюза (ЕС) отчеты, в которых содержится анализ этих вызовов. На основе этих отчетов в мае конкретным странам будут представлены рекомендации.