"Отчет этого года намного "светлее" прошлогоднего, так как мы переживаем самые лучшие для экономики годы с 2009 года как в Литве, так в Европе. (...) В отчете о Литве отмечается, что бедность и социальная отчужденность - одни из самых больших в Европе, неравенство также все еще вызывает у нас проблемы", - сказал на пресс-конференции в среду глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.
В новом отчете о Литве также отмечается, что большая эмиграция обуславливает негативные демографические тенденции, а ситуацию ухудшают плохие результаты надзора за здоровьем людей.
ЕК в среду обнародовала предназначенные для стран - членов Евросоюза (ЕС) отчеты, в которых содержится анализ этих вызовов. На основе этих отчетов в мае конкретным странам будут представлены рекомендации.
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