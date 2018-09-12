"Мы предлагаем со следующего года прекратить переводить часы дважды в год", - приведены в пресс-релизе слова комиссара ЕС по транспорту Виолеты Булк.

Комиссия предлагает, чтобы члены Сообщества сами решили, в каком времени остаться - летнем или зимнем.

По ее словам, цель - провести изменения в жизнь скоординированно со странами-соседями, чтобы "защитить функционирование внутреннего рынка и избежать фрагментации", которая может возникнуть при установлении разного времени.

Предложение ЕК будет рассматриваться в сформированном из стран-членов Совете и в Европарламенте (ЕП).

Согласно предложению, до апреля 2019 года страны-члены должны информировать, в каком времени остаться.

Последний обязательный перевод часов состоится 31 марта. Страны, желающие остаться в зимнем времени, еще должны будут перевести часы 27 октября. С этого дня переводить часы больше будет нельзя.

ЕС переводил часы два раза в год 12 лет. Во многих странах Европы такая практика появилась из-за необходимости экономить электроэнергию во время Первой мировой войны.

Впоследствии часы снова стали переводить во время Второй мировой войны и в семидесятые годы, когда начался энергетический кризис.

Однако ЕК утверждает, что аргумент экономии электроэнергии больше не является весомым в современной экономике, а люди все больше жалуются на негативное влияние перевода часов на здоровье.

В августе ЕК провела публичные консультации по вопросу перевода часов. Из 4,6 млн опрошенных людей за прекращение перевода часов высказалось 84%.

Несмотря на то, что в опросе участвовало самое большое на сегодняшний день число респондентов, свое мнение выразило всего 0,89% жителей Сообщества.