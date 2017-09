Подсчитано, что максимальная сумма штрафа для LG может составить примерно 35 млн. евро. В преддверии этого решения Латвия, которая пожаловалась на Литву, усилила давление и официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и восстановить возможность перевозки грузов для Латвийских железных дорог. На разобранные рельсы Брюсселю также жаловался польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге, однако отношения Литвы с этой компанией в последнее время улучшились. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквtрнялис подтвердил BNS, что располагает информацией о том, что решение может быть принято на следующей неделе. "Знаю", - ответил премьер, отвечая на вопрос, известно ли ему о том, что решение ожидается на следующей неделе. "Давайте не гадать, мы знаем предварительно, но давайте не будем гадать. В любом случае мы используем все правовые возможности доказать, что мы правы", - сказал С. Сквярнялис, отвечая на вопрос, какие санкции могут быть применены. В соответствии с правилами Евросоза (ЕС), за нарушения конкуренции может быть назначен штраф в размере до 10% оборота компании за последний год. Доходы LG от грузоперевозок в 2016 году составили 350,4 млн. евро - значит, максимальный штраф может составить 35 млн. евро. Назначенный ЕК штраф может быть обжалован в Суде ЕС в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски. Брюссель ранее также призывал Литву разделить виды деятельности LG, но критики такой идеи предупреждают, что государство может потерять прибыльную деятельность по перевозке грузов. Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности.

