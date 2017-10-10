"Как сказал председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, проект Nord Stream не является проектом европейского интереса. (...) Я считаю, мы признали, что у нас нет правовых средств, чтобы предотвратить проект, но у нас есть правовое основание обеспечить, чтобы Nord Stream не находился в правовом вакууме. Если что-то произойдет, то было бы очень хорошо иметь соглашение, что делать с инфраструктурой", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник.

Литва считает, что проект, который развивают российский "Газпром" и еще несколько европейских компаний, увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по транзитному государству.

Развивающие данный проект компании хотят, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и пересекал территориальные воды Дании до выхода на Германию.

Ответственный за политику в области климата и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политики ЕС.

Сторонники газопровода говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.