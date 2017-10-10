Ответственная за конкуренцию комиссар ЕС Маргрет Вестагер заявила в Вильнюсе, что разрешить проблему разобранной железнодорожной ветки в латвийскую Реньге может ее восстановление со стороны Литвы, однако представитель Еврокомиссии упоминает и другие возможные варианты.
Margrethe Vestager
© DELFI / Karolina Pansevič

"Штраф не решает проблемы, созданной компанией "Литовские железные дороги" , и сейчас компания должна нам предложить, как она намерена прекратить нарушение. Наиболее очевидным решением было бы восстановление железнодорожных путей, однако есть и другие решения", - заявила М. Вестагер во вторник на 14-й Конференции по конкуренции Балтийских стран, проходящей в Вильнюсе.

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По ее словам, Lietuvos gelezinkeliai была наказана штрафом в почти 28 млн. евро, поскольку воспользовалась доминирующим положением и препятствовала конкуренции. ЕК, по ее утверждению, установила, что компания не позволила своему клиенту - НК Orlen Lietuva пользоваться конкурентными преимуществами.

"Долгие годы нефтеперерабатывающая компания Orlen пользовалась услугами Lietuvos gelezinkeliai , направляя свои продукты за границу, однако в 2008 году она решила проверить, не получит ли она более выгодные цены от Латвийских железных дорог", - сказала еврокомиссар.

"Однако вместо того, чтобы реагировать путем снижения цен или предложением лучших условий, Lietuvos gelezinkeliai решила найти способ избежать конкуренции. Основной путь, по которому Orlen могла поставлять в Латвию, был разобран и до сих пор не восстановлен.

ЛЖД не смогла представить никаких иных объяснений причин разбора полотна, как избежание конкуренции", - сказала М. Вестагер.

На прошлой неделе ЕК заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрало железнодорожную ветку, которая вела из Мажейкяй в латвийскую Реньге. Литовская компания наказана штрафом в 27,8 млн. евро.

Литву также обязали исправить нарушение - восстановить ветку, либо предпринять меры для восстановления конкуренции.

Литовские должностные лица публично не признают нарушения и заверяют, что 19-километровый участок пути был разобран в 2008 году из соображений безопасности.

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