Находящийся с визитом в Вильнюсе ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность пищевых продуктов член Европейской Комиссии Витянис Андрюкайтис по поводу экспорта небезопасной говядины из Польши в Литву заявил, что совершено преступление, и в нем участвовали не только производители, но и поставщики, посредники.
Vytenis Andriukaitis
© DELFI / Orestas Gurevičius

По его мнению, это свидетельствует о том, что в стране не было достаточного ветеринарного контроля.

"Совершена криминальная деятельность, польская прокуратура возбудила дело и должна выявить участников и всю теневую экономику. Здесь очевиден факт того, что работала не одна скотобойня, должны были быть и поставщики, и те, кто посредничал", – сказал BNS В. Андрюкайтис.

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Сейчас, по словам В. Андрюкайтиса, в Польше проводится аудит – выясняется, кто мог поставлять небезопасное мясо.

Инспекторы Литовской продовольствено-ветеринарной службы установили, что 80 кг говядины неясного происхождения у польской мясоперерабатывающей Zaklad miesny приобрели литовские компании 80 kg Bidfood Lietuva и Krekenavos agrofirma. Это мясо уже уничтожено.

В целом, по словам В. Андрюкайтиса, в страны ЕС попало около 2,4 тыс. тонн такого мяса.

Польская служба установила, что говядина неясного происхождения с мясоперерабатывающего предприятия распространялась не только в Польше, но и в Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Литве. Еврокомиссия указала изъять небезопасное мясо с рынка и уничтожить его.

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