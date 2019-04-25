Еврокомиссар надеется сплотить поддержку стран ЕС в адрес Пакета мобильности

Она также привела пример того, когда ЕС удалось убедить государства-члены поддерживать общие правила командировки работников, хотя часть стран сначала были настроены даже агрессивно.
Некоторым положениям по поводу автоперевозчиков сильно сопротивляется Литва и некоторые страны Центральной и Восточной Европы.
"Когда я предложила директиву о командировках, меня также обвиняли. Члены парламентов некоторых стран были почти агрессивными, они сказали: "Что ты делаешь?" Но мы объяснили ее странам-членам, и (...) мы вместе добились хорошего решения со значительным большинством", – сказала журналистам М. Тиссен.
"Так же будет и с транспортным сектором", – добавила еврокомиссар, ответственная за вопросы занятости, социальных дел, мобильности рабочей силы.
Литва и другие страны региона считают, что западные государства с помощью Пакета мобильности стремятся сделать неконкурентоспособными их перевозчиков и вытеснить их с рынка.
"Это не Запад против Востока или Север против Юга, этим стремятся найти общее решение, позволяющее создать организованный внутренний рынок транспортного сектора", – сказала она.
В данный момент по поводу пакета мобильности ожидается так называемый "триалог" – дискуссии между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом Европы.
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