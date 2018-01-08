Литовский еврокомиссар Витянис Андрюкайтис заявил, что одобряет позицию премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса по возобновлению политических контактов с Россией по примеру других стран и ведомств Евросоюза.
EU Commissioner Vytenis Andriukaitis
© AFP/Scanpix

В воскресном интервью Андрюкайтис заявил, что страны ЕС договорились о том, что сотрудничество с Москвой в определенных сферах может осуществляться, невзирая на санкции, которые введены в связи с интервенцией России в Украину.

"Я могу привести вам бесконечное количество примеров того, как страны сотрудничают в тех сферах, которые соответствуют рамкам Совета руководителей. Комиссия делает тоже. Так почему Литва не может этого делать, я никак не могу понять. Почему Германия может, Финляндия может, Бельгия может, а Литва не может?", - заявил Андрюкайтис в интервью программе "Панорама недели" телеканала LNK.

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"Вероятно, наконец, Сквернялису кто-то посоветовал, что нужно начать думать", - добавил социал-демократ, ответственный в ЕК за вопросы здравоохранения.

С момента аннексии Крыма и до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров. Крупные европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне - в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.

Литва основывает призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликты и оказать влияние на поведение страны.

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